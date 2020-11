Leben

Fashion

Zalando wird geschlechtsneutral: Angabe des Geschlechts nicht mehr nötig



Anrede mit «Herr» und «Frau» vorbei: Zalando wird geschlechtsneutral

Bild: sda

Zalando macht Schluss mit den Geschlechtern: In ihrem Diversitäts- und Inklusionsbericht stellt der Online-Händler seine neue Gender-Policy vor.

Die wohl grösste sichtbare Veränderung stellt der Verzicht von Geschlechtsangaben dar, wie sie in ihrem Bericht schreiben:

Es ist eine der Hauptaufgaben unserer Tech-Teams, unsere Webseiten und Apps geschlechtsneutral zu gestalten. Als ersten Meilenstein können Kund*innen sich nun ohne Angabe eines binären Geschlechts im Zalando Online-Shop registrieren und stattdessen ihre Modevorlieben auswählen.

Kundinnen und Kunden werden somit nicht mehr mit «Herr» oder «Frau», sondern nur noch mit ihrem Namen angesprochen.

Zalando veröffentlicht heute seinen ersten jährlichen Diversitäts- und Inklusionsbericht „do.BETTER“. Der Report stellt eine Momentaufnahme des Unternehmens dar und dokumentiert die Fortschritte im Bereich Diversität und Inklusion.https://t.co/WH7orQSh6A — Zalando News (@Zalando_Press) November 17, 2020

Weitere Veränderungen haben sie auch bezüglich der Zugänglichkeit ihrer Plattform vorgenommen. So sollen sich Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen nun besser auf der Webseite zurechtfinden und assistierende Technologien nutzen können.

Zur Förderung der Diversität wollen sie zudem die Zusammenarbeit mit unterrepräsentierten Gemeinschaften verstärken:

Zur Diversifizierung unseres Sortiments und um sowohl bestehende als auch potenzielle Kund*innen anzusprechen, planen wir bis 2022 mindestens 70 Black-Owned-Brands, also von Schwarzen geführten Marken, an unsere Plattform anzubinden. Wir sind dabei, starke Partnerschaften mit unterrepräsentierten Gemeinschaften aufzubauen und geben Mitgliedern dieser Gruppen die Möglichkeit, Erfahrungen in der Modeindustrie zu sammeln.

In diesem Zusammenhang wollen sie auch in der Beauty-Kategorie Lücken schliessen, um ein breites und inklusives Sortiment für alle Hauttöne anbieten zu können. (saw)

