freundlich20°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Armeedrohne kann ab Ende August mit Einschränkungen wieder fliegen

Armeedrohne kann ab Ende August mit Einschränkungen wieder fliegen

24.08.2025, 14:1724.08.2025, 14:17
Mehr «Schweiz»
Die Drohne Hermes 900 HFE fuer das Aufklaerungsdrohnensystem 15 (ADS 15) wird auf dem Militaerflugplatz in Emmen vorgestellt, am Montag, 9. Dezember 2019. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Die Hermes 900 darf ab Ende August wieder fliegen – aber mit Einschränkungen. (Archivbild, 2019)Bild: KEYSTONE

Die Armee kann ab Ende August erneut Testflüge mit der Aufklärungsdrohne Hermes 900 durchführen. Die Zulassung des Flugobjekts wurde aber durch die Militärluftfahrtbehörde eingeschränkt.

Die Drohne dürfe nicht mehr über dicht besiedeltes Gebiet – also Städte oder Dörfer – fliegen, war am Sonntag in der «Sonntagszeitung» zu lesen. Ein Sprecher des Bundesamts für Rüstung Armasuisse bestätigte die Information der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Die Military Aviation Authority (MAA), die Militärluftfahrbehörde des Bundes, habe die Einschränkungen definiert und im Juli 2025 in Kraft gesetzt. Für die An- und Abflugzone in Emmen bestünden die entsprechenden Bewilligungen der zuständigen Stellen, die den Betrieb unter klar definierten Bedingungen ermöglichten, wie der Sprecher weiter sagte.

Der Flugbetrieb mit der Aufklärungsdrohne wurde im Januar nach einem Vorfall mit einer Drohne des gleichen Typs in Indien weltweit ausgesetzt. Der Grund sei ein Defekt im Motorraum gewesen, sagte der Sprecher, gestützt auf Aussagen des israelischen Herstellers Elbit.

Rüstungsgeschäft mit Vorgeschichte

Die Drohne, welche seit 2019 in Betrieb sein sollte, kann derzeit nur durch einen Helikopter begleitet fliegen. Damit sie auch unbegleitet zum Einsatz kommen kann, entwickelt das Rüstungsunternehmen Ruag ein Antikollisionssystem, welches dafür sorgen soll, dass die Drohne beweglichen Objekten wie beispielsweise Flugzeugen ausweicht.

Die MAA empfehle der Ruag, das Projekt einzustellen. Diese Empfehlung sei Armasuisse bekannt. Über das weitere Vorgehen im Projekt werde in den nächsten Wochen entschieden, so der Sprecher weiter.

Im Juli 2025 räumte Rüstungschef Urs Loher gegenüber Radio SRF ein, dass das Verteidigungsdepartement die Drohnenbeschaffung abbrechen könnte. Die Kosten für die Beschaffung von insgesamt sechs Aufklärungsdrohnen belaufen sich gemäss dem Verteidigungsdepartement auf knapp 300 Millionen Franken. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
4
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
5
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
Meistkommentiert
1
Eze wechselt zurück zu Arsenal +++ Nati-Shootingstar Wandeler zu West Ham
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
4
Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Erneut Journalist in Gaza getötet +++ Gantz will Einheits-Regierung für Geisel-Rettung
3
Trump plant angeblich Militäreinsatz in nächster demokratischer Stadt
4
Wenger stürzt König Abderhalden und darf sich selber krönen lassen
Schweizer bei Autounfall in Mailand gestorben
In Italien ist am Freitag ein Schweizer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Seine Partnerin wurde schwer verletzt. Zum Unfall kam es auf der Westtangente von Mailand bei Assago, wie das Newsportal 20minuten.ch berichtete.
Zur Story