142 Kilometer pro Stunde bei Basel gemessen +++ mehrere Zugstrecken unterbrochen
Der Sturm hat die Schweiz erreicht. Der Ursprung hat die Wetterlage im Sturmtief Benjamin, das über den Ärmelkanal in Richtung Nordsee zieht. Die Schweiz wird dabei vom Sturmfeld erfasst. Die vorgelagerte Kaltfront zieht am Donnerstag von West nach Ost über die Schweiz. Hier findest du alle Entwicklungen live:
Der aktuelle Stand
Die Winde erreichen die Ostschweiz
Hier wurden die stärksten Böenspitzen gemessen
2. La Dôle (VD): 140 Kilometer pro Stunde
3. Les Diablerets (VD): 135,4 Kilometer pro Stunde
4. Le Moléson (FR): 134,3 Kilometer pro Stunde
5. Chasseral (BE): 131 Kilometer pro Stunde
Einschränkungen im Bahnverkehr
Bière – Morges (bis 12 Uhr)
Annemasse – Bellegarde-sur-Valserine (bis 15 Uhr)
Solothurn West – Oberdorf SO (bis 17 Uhr)
La Chaux-de-Fons – Besançon Viotte (bis 19 Uhr)
Wasserauen – Weissbad (bis 19 Uhr)
In Solothurn liegt aktuell ein Baum auf den Gleisen. (leo)
Videos zeigen: Der Sturm hat die Schweiz erreicht
Mit dem Sturm kommt der Temperatursturz
Das Tief bringt nicht nur Sturm, sondern auch kalte Luft: Die Schneefallgrenze sinkt von derzeit noch über 2500 Meter rasch (innerhalb von 12 Stunden) auf 1200 bis 1000 Meter Höhe (teilweise auch noch knapp darunter). Animation verfolgen bzw. hier: https://t.co/2LuLpvM2qL— Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) October 23, 2025
/PH pic.twitter.com/pXA9pYk1n5
30 Meldungen aus dem Kanton Bern
Die weitere Prognose
Für den ganzen Norden erteilt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz eine Sturmwarnung der Stufe 3. Der Bund empfiehlt, Wälder und Bäume im Allgemeinen zu meiden und Autos, wenn möglich, unterzustellen. Erste Videos zeigen das Ausmass:
MeteoNews spricht für die Westflanke der Schweiz und den Alpstein gar die höchste Sturmwarnung («schwerer Sturm») aus. «Die stärksten Windböen sind um die Mittagszeit und am Nachmittag zu erwarten», schreibt der Wetterdienst in einem Beitrag. Hier werden die höchsten Böenspitzen erwartet:
Wie Prognosen von kachelmannwetter.com zeigen, dürfte der Sturm, was die Böenspitzen anbelangt, in der Westschweiz um die Mittagszeit seinen Höhepunkt erreichen. In Bern und Basel nimmt der Wind bis etwa 13 Uhr nochmals stark zu.
In Zürich dürfte es hingegen erst ab etwa 11 Uhr richtig losgehen. Der Höhepunkt wird hier für 15 Uhr erwartet. In der Ostschweiz in St. Gallen verschiebt sich das Ganze nochmals etwas stärker in Richtung Nachmittag, hier nehmen die Windstärken ab 12 Uhr stark zu, der Höhepunkt ist aktuell für 16 Uhr prognostiziert.
Die Front, welche aktuell über die Schweiz zieht, bringt nicht nur Sturm, sondern auch tiefe Temperaturen mit sich. Die Schneefallgrenze sinkt laut Kachelmannwetter innerhalb von 12 Stunden auf bis zu 1000 Meter über Meer ab. (leo)
