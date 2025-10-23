trüb und nass12°
Liveticker

Sturm erreicht die Schweiz: Alle News im Liveticker

epa06414163 A woman walks with an umbrella as waves pound the lakeside promenade on the Lake of Geneva, in the Ouchy Harbour, in Lausanne, Switzerland, 03 January 2018. The Storm Burglind is expected ...
Aktuell beschränken sich die starken Winde noch auf die Westschweiz.Bild: EPA/KEYSTONE
Liveticker

142 Kilometer pro Stunde bei Basel gemessen +++ mehrere Zugstrecken unterbrochen

Weil Sturmtief «Benjamin» in den Ärmelkanal einbiegt, wird die Schweiz am Donnerstag von einem kräftigen Herbststurm heimgesucht. Hier erfährst du den ganzen Tag live, was die Auswirkungen davon sind.
23.10.2025, 11:3823.10.2025, 11:42
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Der Sturm hat die Schweiz erreicht. Der Ursprung hat die Wetterlage im Sturmtief Benjamin, das über den Ärmelkanal in Richtung Nordsee zieht. Die Schweiz wird dabei vom Sturmfeld erfasst. Die vorgelagerte Kaltfront zieht am Donnerstag von West nach Ost über die Schweiz. Hier findest du alle Entwicklungen live:

Der aktuelle Stand

avatar
11:48
Die Winde erreichen die Ostschweiz
Diese Windspitzen wurden bisher gemessen:
11:41
Hier wurden die stärksten Böenspitzen gemessen
1. St. Chrischona (BS): 141,8 Kilometer pro Stunde
2. La Dôle (VD): 140 Kilometer pro Stunde
3. Les Diablerets (VD): 135,4 Kilometer pro Stunde
4. Le Moléson (FR): 134,3 Kilometer pro Stunde
5. Chasseral (BE): 131 Kilometer pro Stunde
11:38
Einschränkungen im Bahnverkehr
Aktuell kommt es laut SBB wegen des Sturms auf mehreren Strecken zu Störungen im Bahnverkehr. Diese Abschnitte sind betroffen:
Bière – Morges (bis 12 Uhr)
Annemasse – Bellegarde-sur-Valserine (bis 15 Uhr)
Solothurn West – Oberdorf SO (bis 17 Uhr)
La Chaux-de-Fons – Besançon Viotte (bis 19 Uhr)
Wasserauen – Weissbad (bis 19 Uhr)

In Solothurn liegt aktuell ein Baum auf den Gleisen. (leo)
11:30
Videos zeigen: Der Sturm hat die Schweiz erreicht
11:26
Mit dem Sturm kommt der Temperatursturz
Die Front, welche aktuell über die Schweiz zieht, bringt nicht nur Sturm, sondern auch tiefe Temperaturen mit sich. Die Schneefallgrenze sinkt laut Kachelmannwetter innerhalb von 12 Stunden auf bis zu 1000 Meter über Meer ab:
11:25
30 Meldungen aus dem Kanton Bern
Im Kanton Bern sind bereits 30 Meldungen bei der Kantonspolizei eingegangen, wie «20 Minuten» berichtet. Bewohnerinnen und Bewohner melden Wasser im Keller, umgestürzte Bäume und blockierte Strassen. (leo)

Die weitere Prognose

Für den ganzen Norden erteilt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz eine Sturmwarnung der Stufe 3. Der Bund empfiehlt, Wälder und Bäume im Allgemeinen zu meiden und Autos, wenn möglich, unterzustellen. Erste Videos zeigen das Ausmass:

Aufnahmen aus Genf, Lausanne und Basel zeigen: Der Sturm hat die Schweiz erreicht.Video: watson

MeteoNews spricht für die Westflanke der Schweiz und den Alpstein gar die höchste Sturmwarnung («schwerer Sturm») aus. «Die stärksten Windböen sind um die Mittagszeit und am Nachmittag zu erwarten», schreibt der Wetterdienst in einem Beitrag. Hier werden die höchsten Böenspitzen erwartet:

Wo der Sturm Benjamin in der Schweiz im Oktober 2025 wütet.
Starke Windböen werden in den Alpen, im Jura und vereinzelt auch im Flachland erwartet. Bild: meteonews

Wie Prognosen von kachelmannwetter.com zeigen, dürfte der Sturm, was die Böenspitzen anbelangt, in der Westschweiz um die Mittagszeit seinen Höhepunkt erreichen. In Bern und Basel nimmt der Wind bis etwa 13 Uhr nochmals stark zu.

In Zürich dürfte es hingegen erst ab etwa 11 Uhr richtig losgehen. Der Höhepunkt wird hier für 15 Uhr erwartet. In der Ostschweiz in St. Gallen verschiebt sich das Ganze nochmals etwas stärker in Richtung Nachmittag, hier nehmen die Windstärken ab 12 Uhr stark zu, der Höhepunkt ist aktuell für 16 Uhr prognostiziert.

Die Front, welche aktuell über die Schweiz zieht, bringt nicht nur Sturm, sondern auch tiefe Temperaturen mit sich. Die Schneefallgrenze sinkt laut Kachelmannwetter innerhalb von 12 Stunden auf bis zu 1000 Meter über Meer ab. (leo)

Du steckst Mitten im Sturm und hast Aufnahmen gemacht? Dann poste sie uns in die Kommentarspalte!

Themen
Wintersturm Burglind fegt über die Schweiz
1 / 39
Wintersturm Burglind fegt über die Schweiz
Ein Murgang südlich des Lintertunnels hatte die Kantonsstrasse Frutigen-Adelboden am Donnerstagabend beschädigt und unpassierbar gemacht.
quelle: epa/keystone / peter schneider
Die Laubbläser-Abstimmung kurz (und windig) erklärt
Video: watson
Die beliebtesten Kommentare
avatar
lalala ♪♫
23.10.2025 10:40registriert Januar 2016
Aktuell bei uns im Quartier
Bild
502
Melden
Zum Kommentar
avatar
Yelina
23.10.2025 11:05registriert Juli 2014
Entweder sind Dementoren in BL unterwegs oder es flog gerade ein schwarzes Langhaarschaf der Nachbarn am Fenster vorbei...
210
Melden
Zum Kommentar
avatar
Garp
23.10.2025 10:57registriert August 2018
Bei uns ist alles festgezurrt, wir haben schon eingekauft, da es mühsam ist mit Schirm bei Wind einzukaufen. Wir sind immer dankbar für Wtterwarnungen. Und die Kommentarspalte hier ist dazu jeweils köstlich 😄
204
Melden
Zum Kommentar
41
