bedeckt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Strasse

Gotthard: Tunnelbohrmaschine steckt immer noch fest

Die zweite Röhre des Gotthardstrassentunnels soll im Jahr 2030 fertig sein.
Die zweite Röhre des Gotthardstrassentunnels soll im Jahr 2030 fertig sein. bild: keystone

Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest

23.10.2025, 10:3723.10.2025, 10:37

Der Bau der zweiten Röhre des Gotthardstrassentunnels sollte eigentlich auf Hochtouren laufen – schliesslich ist die Fertigstellung für 2030 geplant. Doch derzeit steht alles still: Die Tunnelbohrmaschine «Paulina» steckt seit Monaten am Südportal des Gotthards fest.

Laut internen Protokollen, die der SRF Rundschau vorliegen, gab es zuvor zahlreiche Warnungen. Trotzdem setzte das Bundesamt für Strassen (Astra) die Arbeiten unbeirrt fort, was bei vielen Beteiligten auf grosses Unverständnis stösst.

Darum geht's:

Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf

Bohrmaschine durch Sprengung befreien

Seit dem Stillstand der Tunnelbohrmaschine hat die Baufirma bereits 31 Mal versucht, sie wieder in Gang zu setzen – vergeblich. Um die Maschine zu befreien, muss seitlich einen Zugang gesprengt werden, damit man von vorn an sie herankommt. Das bedeutet einen Verzögerungsverlust von sechs bis acht Monaten, manche Insider befürchten sogar bis zu zwei Jahre am Südportal. Die Mehrkosten beziffert das Astra auf bis zu 20 Millionen Franken.

Arbeiten zur Sicherung des Gelaendes am Suedportal der zweiten Roehre des Gotthard-Strassentunnels und der Beginn des Tunnelvortriebs, fotografiert am Montag, 6. Mai 2024 in Airolo. (KEYSTONE/Gaetan b ...
Arbeiten zur Sicherung des Geländes am Südportal der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels im Mai 2024. Bild: KEYSTONE

Astra rechtfertigt sich

Das Astra schreibt: Die Protokolle würden bestätigen, dass man korrekt gehandelt habe: «Die Tunnelbohrmaschine wurde im Juni aufgrund der schwierigen Geologie kontrolliert angehalten. Sie ist somit nicht blockiert im Sinne eines technischen Defekts oder Schadens, sondern wurde bewusst gestoppt.»

Protokoll-Einsichten von Juni 2025

  • 6. Juni: (zweieinhalb Wochen vor der Blockade): «Baufirma signalisiert, dass man ziemlich am Limit arbeite.» Viel Material und Blöcke drückten gegen den Bohrkopf.
  • 10. Juni: «Alarmschwelle für den Materialfluss wurde überschritten.» Zu viel Aushub deutet auf einen gefährlichen Hohlraum hin.
  • 18. Juni: «Schwieriger Aushub mit grossem Erdrutsch.»
    Nun entscheidet das Astra: Löst eine zu grosse Menge Aushubmaterial einen Alarm aus, müssen die Arbeiten nicht mehr jedes Mal gestoppt werden – eine Meldung reicht künftig aus.
  • 19. Juni: Insgesamt vierzehnmal musste der Bohrkopf vor- und zurückbewegt werden, bevor die Arbeiten fortgesetzt werden konnten. Nun warnt die Baufirma eindringlich: «Aufgrund der äusserst kritischen geologischen Situation besteht ein reales Risiko, dass die Maschine stecken bleibt.»
  • 23. Juni: Das Bauunternehmen ist der Ansicht, dass es besser wäre, die Arbeiten einzustellen. Doch das Astra lässt weiterbohren. (Kurz darauf steht die Maschine still)

«Man hätte die Arbeiten stoppen sollen.»

Der emeritierte Geologie-Professor Adrian Pfiffner ist überzeugt, dass es sich nicht um einen geplanten Stillstand handelt. Gegenüner SRF sagt er:

«Aus dem Protokoll entnehme ich, dass die Maschine steckengeblieben ist und nicht mehr angeworfen werden konnte. Das ist nicht ein kontrolliertes Abstellen.»
Adrian Pfiffner srf rundschau
Alex Farinelli, FDP-TI, spricht zur Grossen Kammer, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 11. Dezember 2023 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
FDP-Nationalrat Alex Farinelli will Antworten von Astra.Bild: KEYSTONE

Der Tessiner FDP-Nationalrat Alex Farinelli verlangt vom Astra Erklärungen, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Er sagt:

«Wenn man das liest, ist das Fazit einfach: Man hätte die Arbeiten stoppen sollen.»
Alex Farinelli srf rundschau

(fak)

Was dich auch noch interessieren könnte:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die lustigsten Giraffenbilder
1 / 12
Die lustigsten Giraffenbilder
Bild: Pinterest
quelle: pinterest
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Vier Tote bei Explosion in russischer Fabrik +++ Russland startet Atom-Manöver
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
4
Geflüchtete sollen nicht mehr in ihre Heimat reisen dürfen – nur noch in Ausnahmefällen
5
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Meistgeteilt
1
Bald kostet ein Euro weniger als 90 Rappen – was das für die Schweiz bedeutet
2
Mit diesen Methoden schwächen die Ukrainer Putin nachhaltig – die Übersicht
3
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot +++ Pentagon stellt neue Presse-Crew vor
Bundesrat will Bedingungen für Stablecoin-Branche verbessern
Der Bundesrat macht mit einer Stablecoin-freundlichen Regulierung vorwärts. Er hat nun eine Vorlage für eine Änderung des Finanzinstitutsgesetzes in die Vernehmlassung geschickt, die bessere Rahmenbedingungen für «innovative Finanztechnologien» bringen soll.
Zur Story