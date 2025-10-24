freundlich
Zwischen Emma Amour und Sandro ist es aus

Bild
Bild: Shutterstock
Emma Amour

Es. Ist. Fucking. Aus.

Ich mach's kurz. Und schmerzlos. Haha. Schmerzlos. Fakt ist: Sandro hat Schluss gemacht. Und ich? Schwebe im luftleeren Raum. Ohne Boden. Ohne Aussicht. Und ohne Ausweg.
24.10.2025, 10:03
Emma Amour
Emma Amour

Es ist logischerweise nicht das erste Mal, dass ich unter Liebeskummer leide. Aber es ist das erste Mal, dass Sandro der Grund ist. Weil er sich von mir getrennt hat. Er hat das komplett ohne Drama gemacht.

Mehr noch: Der Idiot hat so romantisch Schluss gemacht, wie man nur romantisch Schluss machen kann. Wir haben uns zum Znacht verabredet. Zwischen Raclette und Wein holte er zu einem zehnminütigen Monolog aus: Die ersten neun erzählte er mir, dass und wie fabelhaft ich bin.

In der zehnten Minute wurde es düster. Sandro offenbarte, dass er trotzdem gehen muss. Dass er die letzte Zeit ohne mich gemerkt hat, dass es ihm besser geht. Dass er grosse Lust auf einen neuen Lebensabschnitt hat. Und dass er das mit den Kartoffeln einfach doch noch nicht ganz ad Akta legen kann.

Aus mir schoss ein Weltmeer an Tränen raus.

Sandro nahm mich an der Hand. Wir setzten uns aufs Sofa. Er hielt mich fest, trocknete meine Tränen, streichelte über meinen Rücken.

Vielleicht sei es einfach eine temporäre Sache und am Ende würden wir doch zusammen auf der Veranda sitzen und Alterssex haben, sagt er und lacht. Ich lache nicht. Ich kann mir ein Leben ohne Sandro gerade so gar nicht vorstellen.

Wie soll das gehen?

Er ist doch mein Mensch Nummer 1.

Und ich seiner.

Sandro ist Familie, meine Familie. Sandro und ich. Das ist immer lustig. Immer schön. Und okay, der Sex ist jetzt nicht mehr so Feuerwerk Feuerwerk, aber ist das nicht total normal? Und total okay?

Ist ja nicht so, dass wir keinen Sex haben. Einfach weniger. Und halt sehr abgestimmt. Jeder kennt die Knöpfe des anderen.

So what?

Sandro muss viel an die vom Aussichtspunkt denken (Dumme Kuh!)

Sandro sagt, es sei nicht wegen des Sex. Und schon gar nicht wegen mir. Bla Bla. Es sei sein Gefühl. Eine innere Stimme. Quasi eine Eingebung. Dass da noch was anderes ist. Und zwar für ihn und mich.

Ob eine andere der Grund ist, frage ich. Er verneint, sagt aber, dass er die letzte Zeit ein paar Blind Dates hatte. Und dass die einen ganz schön scheisse waren, dass er aber auch Dates hatte, die er geil fand. Die ihn fühlen und aufhorchen liessen.

Und dann war da die eine, die er mitten in der Nacht auf einem Aussichtspunkt über Zürich geküsst hat. Stundenlang. Nur knutschen. Sonst nichts. Dann zusammen frühstücken und verabschieden.

An die müsse er die letzten Tage viel denken. Sie sei aber nicht der Grund. Mehr so ein Auslöser. Ein Weckruf.

Ich hab genug gehört.

Wir verabschieden uns. Ich kann die grosse Wohnung behalten. Will ich nicht. Ich kann mich auch jederzeit melden. Will ich. Will jetzt eventuell sogar heiraten. Aber bringt ja nichts. Gell.

Dann verabschieden wir uns. Ich schau Sandro hinterher. Da ziehen sie nun von dannen. Die quasi letzten 20 Jahre meines Lebens.

Scheisse, ist das traurig. Und scheisse, tut das weh.

Auf dem Weg nach Hause rufe ich Bruno, meinen Dad, an. Ich schluchze und sage, dass Sandro Schluss gemacht hat. Er hat nur eine Frage: Welches ist die nächste Bar, in die ich einkehren kann, will er wissen.

Ich antworte. Er sagt, ich soll rein. Er nehme einen Gin Tonic. Ich soll schon mal bestellen. Er sei in 28 Minuten da.

Jetzt weine ich erst recht.

Und gehe davon aus, dass die nächsten paar Tage/Nächte/Wochen/Monate/Jahre nicht aufhören werde.

Bild
bild: watson
Emma Amour ist ...
... mittlerweile 40 Jahre alt, hat es nach tausend Jahren des Hin und Hers tatsächlich geschafft, eine Beziehung mit Suff-SMS-Sandro nicht nur einzugehen, sondern sie sogar mehr oder weniger stabil zu führen! Emma wohnt im Zürcher Kreis 5 (wahrscheinlich für immer) und Sandro im Kreis 3. Zusammenziehen wollen sie nicht, aber sag niemals nie – ausser zu seinem Bierdosenberg, dazu sagt Emma ganz klar «nie in meiner Hütte». In diesem Blog nimmt euch Emma mit in ihr Beziehungsleben und plaudert alles aus, selbst die schlechten Seiten – wohl wissend, dass Sandro mitliest. I love you, SSMSS! Also lehnt euch zurück und geniesst die etwas *erwachsenere Emma!

*Ein bisschen Spass, ihr wisst schon …!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Schlaf
24.10.2025 10:17registriert Oktober 2019
Ich wette 100.-, dass Sandro in 12 Monaten eine Kartoffel aus dem Acker holt!
722
Melden
Zum Kommentar
avatar
_Momo_
24.10.2025 10:21registriert August 2025
Tut mir leid für dich, Emma.

‚Er ist doch mein Mensch Nummer 1.
Und ich seiner.‘

Nein, bist du nicht sonst würde er sich nicht trennen …
604
Melden
Zum Kommentar
avatar
ChillDaHood
24.10.2025 10:15registriert Februar 2019
Ich habe eine Tochter - irgendwie wünsche ich mir, dass sie nicht den Weg von Emma nimmt. nicht dass ich riesig Mühe damit hätte - aber ich wünsche mir doch, dass es sie nicht durch alle wortwörtlichen und emotionalen Gossen schletzt, sondern sie mit einfachen Zielen und einem einfachen Leben - einem einfachen Partner oder einer einfachen Partnerin glücklich wird.

Und ich hoffe, dass ich es schaffe, sie wie ein Papi Bruno zu begleiten, der macht imho einen sowas von guten Job als Dad.

Dennoch Emma viel Kraft und alles Gute - soviele von uns waren dort, sind dort oder werden noch dort sein.
524
Melden
Zum Kommentar
99
