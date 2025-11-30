trüb und nass
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

«Grosse Erschöpfung»: SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer legt Auszeit ein

Co-Praesidentin Mattea Meyer spricht am Parteitag der SP Schweiz am Samstag, 25. Oktober 2025 in der Stadthalle in Sursee. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
Mattea Meyer legt eine Pause ein.Bild: keystone

«Grosse Erschöpfung»: SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer zieht Notbremse

30.11.2025, 21:4030.11.2025, 22:06
Valentin Grünig
Valentin Grünig

Die Nationalrätin und SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer wird nicht an der bevorstehenden Wintersession teilnehmen. Dies verkündete die 38-Jährige am Abend des Abstimmungssonntags in einer persönlichen Nachricht auf ihrem Instagram-Profil.

Der Post von Mattea Meyer.

«Ich fühle eine grosse Erschöpfung», schrieb Meyer in ihrem Statement. In den vergangenen Tagen habe sie realisiert, dass sie rechtzeitig die Notbremse ziehen müsse, um ihre Gesundheit zu schützen. Dieser Entscheid sei ihr keineswegs leicht gefallen: «Dieser Schritt ist mir schwergefallen», so die Politikerin weiter.

Bitte um Privatsphäre

Meyer bittet die Öffentlichkeit und die Medien nun um Ruhe und Zeit für ihre Erholung. Während ihrer Absenz ist für die politische Kontinuität gesorgt: Innerhalb der Partei wird sie von einem Team aus Kolleginnen und Kollegen vertreten.

Wie lange die Pause genau dauern wird, ist derzeit noch unklar. Zum Abschluss ihrer Nachricht blickt Mattea Meyer jedoch bereits wieder in die Zukunft. Sie kündigte an, sich nach ihrer Auszeit wieder für eine «soziale Schweiz einsetzen» zu wollen.

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    21 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    Neruda
    30.11.2025 21:59registriert September 2016
    Kommt günstiger als ein Burnout. Wünsche gute Erholung!
    538
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Phuphi
    30.11.2025 22:14registriert Juni 2020
    Stark von ihr das sie dies frühzeitig erkennt und auch ohne Scham zugeben kann. Es gibt leider noch immer viel zu viele Menschen die meinen ohne sie ginge es nicht, die erscheinen dann halb krank am Arbeiesplatz oder ziehen die Mitarbeiter mit ihrer schlechten Stimmung herunter. Man sollte dazu stehen das man gerade in einer immer schnell lebigeren Welt auch mal am Anschlar ist. Das ist keine Form von Schwäche sondern zeigt im Gegenteil eher stärke. Man kennt seine Grenzen und weiss damit umzugehen.
    3414
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Die Lauchin
    30.11.2025 21:58registriert Oktober 2015
    Wünsche ihr von Herzen alles Gute. Es ist ein Knochenjob, der nicht nur dankbar ist. Schön wäre, wenn sie ihr Programm von „einfach nicht wie die SVP“ weiter entwickelt. Das wäre für die Partei hilfreich, für sie persönlich vielleicht weniger.
    2115
    Melden
    Zum Kommentar
    21
    Rettungssanitäter bei Einsatz in Seewen SZ von Patient angegriffen und erheblich verletzt
    Ein Patient hat am Samstagabend in Seewen SZ einen Rettungssanitäter angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei überwältigte darauf den aggressiven Mann mit einem Elektroschockgerät.
    Zur Story