«Grosse Erschöpfung»: SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer legt Auszeit ein

Mattea Meyer legt eine Pause ein. Bild: keystone

«Grosse Erschöpfung»: SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer zieht Notbremse

Valentin Grünig Folge mir

Mehr «Schweiz»

Die Nationalrätin und SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer wird nicht an der bevorstehenden Wintersession teilnehmen. Dies verkündete die 38-Jährige am Abend des Abstimmungssonntags in einer persönlichen Nachricht auf ihrem Instagram-Profil.

«Ich fühle eine grosse Erschöpfung», schrieb Meyer in ihrem Statement. In den vergangenen Tagen habe sie realisiert, dass sie rechtzeitig die Notbremse ziehen müsse, um ihre Gesundheit zu schützen. Dieser Entscheid sei ihr keineswegs leicht gefallen: «Dieser Schritt ist mir schwergefallen», so die Politikerin weiter.

Bitte um Privatsphäre

Meyer bittet die Öffentlichkeit und die Medien nun um Ruhe und Zeit für ihre Erholung. Während ihrer Absenz ist für die politische Kontinuität gesorgt: Innerhalb der Partei wird sie von einem Team aus Kolleginnen und Kollegen vertreten.

Wie lange die Pause genau dauern wird, ist derzeit noch unklar. Zum Abschluss ihrer Nachricht blickt Mattea Meyer jedoch bereits wieder in die Zukunft. Sie kündigte an, sich nach ihrer Auszeit wieder für eine «soziale Schweiz einsetzen» zu wollen.