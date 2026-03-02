Der Bund hat den durchschnittlichen Kapitalkostensatz für Investitionen ins Stromnetz für das Tarifjahr 2027 auf 3,28 Prozent festgelegt. Bild: keystone

Stromverbraucher werden 2027 durch Tarifänderung entlastet

Der Bund hat den durchschnittlichen Kapitalkostensatz für Investitionen ins Stromnetz für das Tarifjahr 2027 auf 3,28 Prozent festgelegt. Stromverbraucherinnen und -verbraucher werden laut dem Energiedepartement 2026 damit um rund 34 Millionen Franken entlastet.

Der neue durchschnittliche Kapitalkostensatz für Investitionen ins Stromnetz (WACC) liege damit tiefer als im Tarifjahr 2026 (3,43 Prozent), teilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Montag mit.

Die Netznutzungskosten sind eine wesentliche Komponente des Strompreises. Sie setzen sich zusammen aus den Kosten für die Amortisation des Netzes, den Betriebskosten und den kalkulatorischen Zinsen. (sda)