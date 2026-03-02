sonnig12°
DE | FR
burger
Schweiz
Energie

Stromverbraucher werden 2027 durch Tarifänderung entlastet

Spezialisten beim Neuanstrich vom Rostschutzfarben bei einem Starkstrommasten auf der Linie Airolo-Mettlen anlaesslich einer Medienorientierung von der nationalen Strom Netzgesellschaft Swissgrid zur ...
Der Bund hat den durchschnittlichen Kapitalkostensatz für Investitionen ins Stromnetz für das Tarifjahr 2027 auf 3,28 Prozent festgelegt.Bild: keystone

Stromverbraucher werden 2027 durch Tarifänderung entlastet

02.03.2026, 14:5102.03.2026, 14:51

Der Bund hat den durchschnittlichen Kapitalkostensatz für Investitionen ins Stromnetz für das Tarifjahr 2027 auf 3,28 Prozent festgelegt. Stromverbraucherinnen und -verbraucher werden laut dem Energiedepartement 2026 damit um rund 34 Millionen Franken entlastet.

Der neue durchschnittliche Kapitalkostensatz für Investitionen ins Stromnetz (WACC) liege damit tiefer als im Tarifjahr 2026 (3,43 Prozent), teilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Montag mit.

Die Netznutzungskosten sind eine wesentliche Komponente des Strompreises. Sie setzen sich zusammen aus den Kosten für die Amortisation des Netzes, den Betriebskosten und den kalkulatorischen Zinsen. (sda)

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

Strommangel und Pandemien sind die grössten Risiken für die Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehrtägiger Stromausfall in Berlin
1 / 7
Mehrtägiger Stromausfall in Berlin

Ein Haus in einer Strasse im Südwesten Berlins. Am Samstag waren 45'000 Haushalte ohne Strom.
quelle: dpa / christophe gateau
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Stromausfall Stadelhofen 22.05.25
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kopftuch soll aus Aargauer Schulen verschwinden – das sagt der Regierungsrat dazu
Grossratsmitglieder von SVP, FDP, EDU und Mitte wollen Mädchen das Kopftuch-Tragen in der Schule verbieten. Der Regierungsrat ist bereit zu prüfen, wie sich das Anliegen rechtskonform umsetzen liesse.
Die Grossratsmitglieder Nicole Burger (SVP), Adrian Schoop (FDP), Daniele Mezzi (Mitte) und Roland Haldimann (EDU) wollen Mädchen vor religiösem Zwang schützen. Geht es nach ihnen, soll es Schülerinnen unter 16 Jahren künftig nicht mehr erlaubt sein, an Schulen und Privatschulen im Aargau «religiös geprägte Kleidungsstücke» zu tragen. Die Grossratsmitglieder argumentieren, das muslimische Kopftuch sei für viele junge Mädchen «Ausdruck von Unterordnung, Diskriminierung und Zwang». Ein kantonales Verbot schaffe klare Verhältnisse.
Zur Story