freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Die drei Neuen in der Berner Regierung

Die drei Neuen in der Berner Regierung

29.03.2026, 19:3329.03.2026, 19:47

Neue Gesichter im Berner Regierungsrat: Mit Raphael Lanz (SVP), Reto Müller (SP) und Aline Trede (Grüne) ziehen gleich drei Neue in die Kantonsregierung ein.

Raphael Lanz, SVP

Raphael Lanz (SVP), Kandidat fuer den Regierungsrat des Kantons Bern, posiert am Rand eines Podiumsgespraechs zum Portrait, am Mittwoch, 21. Januar 2026 in Bern. Am 29. Maerz waehlen die Stimmberechti ...
Bild: keystone

Der 57-jährige Thuner Raphael Lanz ist studierter Rechtsanwalt und war unter anderem Gerichtspräsident in Thun. Von 2007 bis 2010 gehörte der SVP-ler dem Stadtparlament an. 2010 schaffte er den Sprung in den Gemeinderat und wurde auf Anhieb zum Stadtpräsidenten gewählt. Von ihn versprachen sich viele frischen Wind, nachdem das Stadtpräsidium 40 Jahre lang in SP-Hand war.

Seit 2014 gehört Lanz auch dem Grossen Rat an. Er gilt als gemässigter SVP-Politiker. In seine Amtszeit als Thuner Stapi fallen der Bau des Schlossberg-Parkhauses, die Ortsplanungsrevision, diverse Arealentwicklungen und eine Steuersenkung, aber auch ungelöste Verkehrsprobleme mit teils umstrittenen Verkehrsversuchen.

Aline Trede, Grüne

Aline Trede (Gruene), Kandidatin fuer den Regierungsrat des Kantons Bern, posiert am Rand eines Podiumsgespraechs zum Portrait, am Mittwoch, 21. Januar 2026 in Bern. Am 29. Maerz waehlen die Stimmbere ...
Bild: keystone

Die 42-jährige Grüne Aline Trede betreibt neben ihrem Amt als Nationalrätin eine Kommunikationsfirma. Sie erlangte als Grünen-Fraktionschefin im Bundeshaus nationale Bekanntheit. Im parteiinternen Rennen um die Regierungsnominierung setzte sie sich durch gegen die Bieler Gemeinderätin Lena Frank und den Meiringer Grossrat Beat Kohler.

Die einstige Mitbegründerin der Jungen Grünen Schweiz startete ihre Politkarriere im Berner Stadtparlament, bevor sie 2013 in den Nationalrat nachrutschte. Nach verpasster Wiederwahl 2015 kehrte sie 2018 in die Grosse Kammer zurück.

Reto Müller, SP

Bild
Bild: https://retomueller.be/

Der 47-jährige Sozialdemokrat Reto Müller ist ausgebildeter Lehrer. Politisch aktiv ist der Oberaargauer seit der Jahrtausendwende. Von 2003 bis 2009 war er Stadtrat in Langenthal, anschliessend Gemeinderat. 2017 wurde er zum vollamtlichen Stadtpräsidenten gewählt. Im Grossen Rat sitzt er seit 2023.

Partei-intern setzte sich Müller gegen den ehemaligen Nationalrat Adrian Wüthrich durch. Die SP-Basis gab Müller in einer Kampfwahl den Vorzug. Im Regierungsrat «erbt» Reto Müller den Sitz von Christoph Ammann, der vor seiner Zeit in der Kantonsregierung ebenfalls Lehrer war und diesmal nicht mehr zur Wahl antrat.

Knappes Rennen

Der Berner SP-Politiker Reto Müller hat sich am Sonntagabend unmittelbar nach seiner Wahl ins Kantonsparlament erleichtert gezeigt. «Der Tag war ein Wechselbad der Gefühle», sagte er. Müller hatte sich ein enges Rennen mit Daniel Bichsel (SVP) um den siebten Sitz in der Regierung geliefert. Mal lag in den Prognosen Müller vorne, mal Bichsel. «Die Hochrechnungen waren nichts für schwache Nerven», sagte Müller nach seiner Wahl.

Nun sei er erleichtert, dass das Resultat deutlicher ausgefallen sei als die Hochrechnungen. Als Berner Regierungsrat wolle er den Kanton vorwärts bringen. «Ich will mehrheitsfähige Politik machen», sagte Müller. (sda)

Linke wehrt Angriff der SVP auf dritten Berner Regierungssitz ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
No Kings Proteste weltweit
1 / 11
No Kings Proteste weltweit

Unweit des Kapitols in Washington D.C. wurden die No-Kings-Proteste an einer Gebäudewand angekündigt.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Polizei löst Protest gegen Iran-Krieg in Tel Aviv gewaltsam auf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bis zu zwölf Kilometer: Erneut langer Stau vor dem Gotthard-Nordportal
Auch am Samstag haben sich die Autos auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal gestaut. Zu Spitzenzeiten am frühen Nachmittag kam es laut dem TCS zu einer bis zwölf Kilometer langen Blechlawine.
Reisende in Richtung Süden mussten dabei zwischen den Urner Ortschaften Erstfeld und Göschenen mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde und 50 Minuten rechnen. Damit ereignete sich rund eine Woche vor den Osterfeiertagen bereits der zweite Stau am Gotthard, der eine Länge von mindestens zehn Kilometern erreicht.
Zur Story