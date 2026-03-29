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Bürgerliche behalten mit vier Sitzen Mehrheit in Berner Regierung

Ein Wegweiser weist den Weg zum Stimmlokal in der Stadt Bern, am Sonntag, 29. Maerz 2026, in Bern. Das Stimmvolk des Kantons Bern waehlt die Regierung und das Parlament, den Grossen Rat. (KEYSTONE/Ant ...
Im Kanton Bern wurde heute gewählt.Bild: keystone

Linke wehrt Angriff der SVP auf dritten Berner Regierungssitz ab

29.03.2026, 19:1029.03.2026, 19:42

Im Berner Regierungsrat bleiben die Machtverhältnisse unverändert. Die Bürgerlichen halten weiter vier Sitze, die Linke hält drei. Das zeigt das am Sonntagabend verkündete offizielle Ergebnis. Die Linke hat damit den Angriff der SVP auf einen zusätzlichen Sitz abgewehrt.

Damit setzt sich der Regierungsrat weiter aus 2 SVP, 1 FDP, 1 Mitte, 2 SP und 1 Grüne zusammen. Die besten Ergebnisse erzielten drei Bisherige: Astrid Bärtschi (Mitte) mit 138'672 Stimmen vor Evi Allemann (SP) mit 129'824 Stimmen und Philippe Müller (FDP) mit 120'623 Stimmen.

Bereits auf dem vierten Platz folgt mit Raphael Lanz (SVP) ein Neuling; der Thuner Stadtpräsident holte 109'078 Stimmen und lag damit noch vor seinem Parteikollegen, dem Bisherigen Pierre Alain Schnegg (SVP) mit 108'022 Stimmen.

Nationalrätin Aline Trede (Grüne) schaffte den Sprung in den Regierungsrat mit 101'511 Stimmen. Um den siebten Regierungssitz gab es bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Reto Müller (SP) und Daniel Bichsel (SVP). Der Sozialdemokrat, Stadtpräsident von Langenthal, hatte am Schluss knapp die Nase vorn, er holte 99'021 Stimmen. (sda)

Das sind die drei Neuen:

Die drei Neuen in der Berner Regierung
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