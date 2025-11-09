15-Jähriger in Basel von zwei Afrikanern angegriffen und ausgeraubt

Ein 30-jähriger Eritreer und ein 31-jähriger Mann aus der Elfenbeinküste haben in Basel am Samstag kurz vor Mitternacht mutmasslich einen 15-Jährigen angegriffen und ausgeraubt. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Die beiden Afrikaner konnten zunächst flüchten, wurden aber wenig später festgenommen.

Die Tat ereignete sich an der Spiegelgasse/Ecke Blumenrain. Gestützt auf das Ermittlungsergebnis veranlasste die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft die Festnahme der mutmasslichen Täter, wie sie am Sonntagabend mitteilte. Sie werden dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt. (sda)