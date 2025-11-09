bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

15-Jähriger in Basel von zwei Afrikanern angegriffen und ausgeraubt

15-Jähriger in Basel von zwei Afrikanern angegriffen und ausgeraubt

09.11.2025, 19:2109.11.2025, 19:21

Ein 30-jähriger Eritreer und ein 31-jähriger Mann aus der Elfenbeinküste haben in Basel am Samstag kurz vor Mitternacht mutmasslich einen 15-Jährigen angegriffen und ausgeraubt. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Die beiden Afrikaner konnten zunächst flüchten, wurden aber wenig später festgenommen.

Die Tat ereignete sich an der Spiegelgasse/Ecke Blumenrain. Gestützt auf das Ermittlungsergebnis veranlasste die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft die Festnahme der mutmasslichen Täter, wie sie am Sonntagabend mitteilte. Sie werden dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt
1 / 3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt
quelle: repcore nations 2025/sabethvela
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Japan und der Krieg gegen die Bären – jetzt werden die Polizisten bewaffnet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
27 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Marco (6)
09.11.2025 19:44registriert Juli 2022
Solche Delikte werden in Zukunft noch viel häufiger vorkommen.
Vielen lieben Dank an die Migrationspolitiker.
6818
Melden
Zum Kommentar
avatar
what_else?
09.11.2025 19:55registriert April 2020
„ Die Tat ereignete sich an der Spiegelgasse/Ecke Blumenrain.“
Also direkt neben dem Hauptposten der Polizei…
352
Melden
Zum Kommentar
avatar
Nummy33
09.11.2025 19:50registriert April 2022
einfach nur traurig!
331
Melden
Zum Kommentar
27
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
4
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
5
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
Meistkommentiert
1
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
4
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
5
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
Meistgeteilt
1
Russische Regionen lösen Luftalarm aus +++ Selenskyj will Ende des russischen Ölhandels
2
Hamas übergibt weitere Geisel +++ Tote bei israelischen Luftschlägen im Libanon
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
China setzt Halbleiter-Exportverbot an USA aus +++ Trump droht US-Fleischindustrie
5
«Werden Klimaziele 2030 massiv verfehlen»: Oberster Klimabeamter kritisiert das Parlament
Vier junge Leute bei Autounfall im Zürcher Unterland zum Teil schwer verletzt
Am späten Freitagabend ist in der Zürcher Gemeinde Neerach ein Auto gegen einen grossen Findling geprallt, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Dabei seien alle vier jungen Insassen verletzt worden.
Zur Story