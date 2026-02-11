trüb und nass11°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Vorstoss im Bündner Parlament stoppt Ansiedlung von zwei Luchsen

Eurasischer Luchs Lynx lynx ein schlafendes und ein verspieltes Jungtier, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa Eurasian Lynx Lynx lynx one sleeping and one playful cub, North Rhine-Westphalia, Ger ...
Zunächst werden keine Luchse in Graubünden angesiedelt.Bild: imago images

Vorstoss im Bündner Parlament stoppt Ansiedlung von zwei Luchsen

11.02.2026, 15:3311.02.2026, 15:33

Mit Vorstössen im Grossen Rat Graubünden hat die SVP-Fraktion ein Projekt zur Wiederansiedlung von zwei Luchsen in der Surselva vorübergehend gestoppt. Die Tiere sollten nach versehentlichen Abschüssen von drei Luchsen durch einen Wildhüter in Graubünden ausgesetzt werden.

In diesem Monat hätte die Kampagne zur Gefangennahme eines Exemplars im Kanton Jura beginnen sollen. Für 2028 war die Freilassung eines zweiten Tieres aus den Karpaten – aus Rumänien oder der Slowakei – geplant.

Regierungsraetin (GR) Carmelia Maissen, Prasidentin der RKGK, spricht waehrend einer Medienkonferenz der Regierungskonferenz der Gebirgskantone zur Abstimmung ueber die Abschaffung des Eigenmietwerts, ...
Regierungsraetin Carmelia Maissen, bestätigte den Stopp der Ansiedlung.Bild: keystone

Das Projekt ist nun vorerst gestoppt, wie das SRF-Regionaljournal Graubünden berichtete. Dies bestätigte am Mittwoch Staatsrätin Carmelia Maissen (Mitte), Direktorin des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität, gegenüber Keystone-SDA.

Grund für den Stopp sind zwei parlamentarische Vorstösse, die der Regierung in der Dezembersession vorgelegt wurden. Parlamentarier der SVP und der Mitte haben die Kantonsregierung aufgefordert, auf die Wiederansiedlung der beiden Luchse zu verzichten. Der Grosse Rat wird sich voraussichtlich im April mit den beiden Vorstössen befassen.

SVP besorgt um die Landwirtschaft

Walter Grass, Fraktionschef der SVP und Mitglied des Vorstands der Bündner Bauernvereinigung, äusserte sich besorgt über eine mögliche Zunahme von Angriffen auf Nutztiere.

«Es gab Fehlschüsse, die Tiere müssen also ersetzt werden.»
Grünen-Präsidentin Anita Mazzetta

Grünen-Präsidentin Anita Mazzetta kritisierte das Einmischen der Politik in diese Angelegenheit: «Erstens gab es Fehlschüsse, die Tiere müssen also ersetzt werden.» Zweitens habe das Bundesamt für Umwelt den Antrag des Kantons Graubünden bereits genehmigt, erklärte sie gegenüber SRF.

Die Luchspopulation in Graubünden wird auf 17 Exemplare geschätzt. Der Grossteil befindet sich in der Surselva. Auch im Calanda-Massiv, im Safiental, auf dem Heinzenberg, auf dem Schamserberg, in der Gemeinde Rheinwald und in Avers leben Exemplare. Immer häufiger werden Sichtungen im Engadin und im Val Bregaglia gemeldet. Letztes Jahr wurde nach über einem Jahrhundert erstmals wieder ein Luchs im Val Calanca gesichtet. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Luchs tanzt
1 / 11
Der Luchs tanzt
This lynx looks like she's learnt to throw some crazy dance moves - but in fact she's trying to grab a piece of meat a few feet above her head. The female wild cat stretches out to display her full length - while her eyes remain fixed on the mouth-watering prize.The photos were taken at the Wildlife Heritage Foundation in Ashford, Kent, where staff were holding meat on a raised stick for the hungry Lynx. SEE OUR COPY FOR DETAILS.Pictured: The jumping lynx.Please byline: Colin Langford/Solent News© Colin Langford/Solent News & Photo AgencyUK +44 (0) 2380 458800 (FOTO: DUKAS/SOLENT NEWS) ... Mehr lesen
quelle: solent news / colin langford/solent news &amp; photo agency
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Pfister plant Anzahlungen, um Rüstungslieferungen vorzuziehen – doch das Geld fehlt
Verteidigungsminister Martin Pfister will zusätzliche Luftverteidigungssysteme wie Iris-T, Skyranger-Flugabwehrkanonen, Abfangdrohnen und Munition möglichst schnell beschaffen und ab 2028 liefern lassen. Allerdings ist die Rüstungsindustrie derzeit ausgelastet und verlangt inzwischen Anzahlungen von einem Drittel des Kaufpreises.
Zur Story