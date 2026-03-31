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See-Spital Horgen verkauft Spitalgebäude und Grundstück in Horgen

See-Spital Horgen verkauft Spitalgebäude und Grundstück in Horgen

31.03.2026, 15:0531.03.2026, 15:05

Das See-Spital verkauft die Liegenschaft am Standort Horgen und mietet sie im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags zurück. Damit will sich das Spital die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe sichern.

Die Transaktion stehe in Zusammenhang mit einer anstehenden Refinanzierung, teilte das Spital am Montagabend mit. Denn am 3. Juli werde eine Anleihe des See-Spitals über 100 Millionen Franken zur Rückzahlung fällig. Diese war vor acht Jahren zur Finanzierung des Neubaus aufgenommen worden.

Mit der «Sale-and-Lease-Back-Lösung» schaffe das See-Spital eine solide Basis für deren Ablösung, hält es fest. Der Spitalbetrieb am Standort Horgen sei damit nachhaltig sichergestellt. Der langfristige Mietvertrag gewährleiste, dass das See-Spital die bestehende Infrastruktur weiterhin uneingeschränkt nutzen könne. Über den Kaufpreis sei zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart worden, teilte das See-Spital auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Käuferin ist die Schweizer Immobiliengesellschaft Infracore SA mit Sitz in Freiburg, die auf Entwicklung und Bewirtschaftung von Spitalimmobilien spezialisiert ist. Infracore verfügt über ein Portfolio von rund 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz, darunter die Privatklinik Bethanien in Zürich sowie das Spital Zofingen, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. (sda)

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