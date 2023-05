Schlechte Sicht – Besuch in Brienz GR für Bewohnende verschoben

Während zwei Stunden dürfen sich dann in drei Zeitfenstern je 30 Bewohnerinnen und Bewohner im Dorf aufhalten. Sie müssen sich davor aber via Hotline anmelden. (aeg/sda)

Somit sei das Risiko zu gross, die Brienzerinnen und Brienzer am Donnerstag ins Bergdorf zu lassen. Der Besuch wird nun um einen Tag verschoben, und findet am Freitag statt.

Ein wichtiges Messinstrument ist ein sogenannter Lasertachymeter. Dieser misst mit einem Laserstrahl die Geschwindigkeit des Gesteins im absturzgefährdeten Hang oberhalb des Dorfes. Weil am Donnerstagmorgen dieser Hang nebelverhangen war, konnte der Lasertachymeter keine genaue Messung vornehmen, wie Christian Gartmann, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Albula am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Die Einwohnenden des vom Bergsturz bedrohten und evakuierten Bündner Bergdorfes Brienz dürfen am Donnerstag trotzdem nicht in ihre Häuser. Grund ist Nebel im absturzgefährdeten Hang, der eine genaue Messung verhindert. Der Besuch wird auf Freitag verschoben.

Der Berg droht in Brienz

Der Berg droht in Brienz Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

21 Anweisungen auf Schildern, die dich an der menschlichen Logik zweifeln lassen

Tina Turner kauft Landgut am Zürichsee – für 70 Millionen Franken

So viel verdienen Fachhochschul-Absolventen

Klima-Fake-News in Schweizer Briefkästen – die Spur führt zu einem SVPler

USA schicken riesiges Atom-Schiff in Russlands Nähe

Schweiz vs. Schland: Diese 22 Bilder sind deutscher als alles andere auf der Welt

SVPler verschickt Fake News an Schweizer Haushalte – ETH Lausanne findet dazu klare Worte

Das SVP-Mitglied Kurt Zollinger verschickt faktenwidrige Flyer an zahlreiche Schweizer Haushalte und stützt sich auf Zahlen der ETH Lausanne. Diese meint jedoch, dass die Zahlen aus dem Zusammenhang gerissen würden.

Ein anonymes Schreiben ist zu Beginn der Woche in zahlreichen Briefkästen der Schweiz gelandet. Auf einer DIN-A4-Seite wird vor dem Klimaschutzgesetz gewarnt, das am 18. Juni an die Urne kommt. Gegenüber watson sagt Post-Sprecherin Jacqueline Bühlmann: «Ich kann Ihnen bestätigen, dass der Flyer schweizweit durch die Post zugestellt wurde.» Gezeichnet ist das Schreiben vom «Komitee Rettung Werkplatz Schweiz», das seinen Sitz im zürcherischen Stäfa haben soll.