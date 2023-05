Bergsturz in Brienz: Bewohner dürfen am Donnerstag kurz in ihr Dorf

Mehr zur Situation in Brienz:

Die Beschleunigung der Felsmassen habe sich seit der Evakuierung weiter fortgesetzt. Die Geschwindigkeiten sei im Vergleich zum 8. Mai mehr als doppelt so hoch. Jedoch habe sich gezeigt, dass die Beschleunigung nicht mehr exponentiell, sondern nur noch linear zunehme, heisst es in der Mitteilung. (sda)

Zutrittsberechtigt sind maximal zwei Personen pro Haushalt. Sämtliche Personen müssen der Gemeinde via Hotline vorher angemeldet werden, wie die Gemeinde in ihrem Informationsbulletin vom Mittwochabend mitteilte.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des vom Bergsturz bedrohten Bündner Bergdorfs Brienz können am Donnerstag für zwei Stunden das evakuierte Dorf betreten. Aus Sicherheitsgründen dürfen sich nicht mehr als 30 Personen gleichzeitig im Dorf aufhalten.

Das SVP-Mitglied Kurt Zollinger verschickt faktenwidrige Flyer an zahlreiche Schweizer Haushalte und stützt sich auf Zahlen der ETH Lausanne. Diese meint jedoch, dass die Zahlen aus dem Zusammenhang gerissen würden.

Ein anonymes Schreiben ist zu Beginn der Woche in zahlreichen Briefkästen der Schweiz gelandet. Auf einer DIN-A4-Seite wird vor dem Klimaschutzgesetz gewarnt, das am 18. Juni an die Urne kommt. Gegenüber watson sagt Post-Sprecherin Jacqueline Bühlmann: «Ich kann Ihnen bestätigen, dass der Flyer schweizweit durch die Post zugestellt wurde.» Gezeichnet ist das Schreiben vom «Komitee Rettung Werkplatz Schweiz», das seinen Sitz im zürcherischen Stäfa haben soll.