Bahnlinie Davos-Filisur für Aufräumarbeiten nach Sturm gesperrt

Die Strecke Davos-Filisur der Rhätischen Bahn (RhB) ist kommenden Donnerstag und Freitag für Aufräumarbeiten im Bergwald gesperrt. Per Helikopter wird der massive Baumwurf beseitigt, den ein Unwetter Mitte Juli im Wald oberhalb der Bahnstrecke verursacht hatte.

Die Rhätische Bahn kann derzeit nicht zwischen Davos und Filisur fahren. Bild: keystone

Wie die RhB am Montag mitteilte, wurde gleich nach dem Unwetter mit der Räumung der umgestürzten Bäume begonnen. Die Situation ist für die Forstarbeiter aber sehr herausfordernd und gefährlich. Die Bäume liegen unter Spannung in aufgelockertem Fels in einem Steilhang.

Zur Sicherheit der Forstarbeiter erfolgt deshalb die Räumung von oben her. Die Bäume werden per Helikopter abtransportiert. Die Gemeinde Davos, die RhB und Heli Swiss als ausführendes Unternehmen haben sich aus Sicherheitsgründen für die Schliessung der Bahnstrecke während des Abtransports der Bäume ausgesprochen. Es werden Bahnersatzbusse verkehren. (sda)