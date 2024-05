Eine Lok der Rhätischen Bahn. Bild: KEYSTONE

RhB-Lokführer löscht Brand an Zug – Passagiere müssen mit Bus weiterfahren

Auf der Strecke zwischen Chur und Thusis in der Nähe von Rhäzuns GR ist am Donnerstagvormittag an einem Wagen der Rhätischen Bahn (RhB) ein Feuer ausgebrochen. Der Lokführer stoppte den Zug und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Verletzte gab es keine. Die rund hundert Zugpassagiere mussten auf Ersatzbusse umsteigen.

Ein Lokführer eines Zuges in Richtung Chur bemerkte Rauch aus einem Steuerwagen eines entgegenkommenden Zuges, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte. Er habe seinen Kollegen telefonisch gewarnt, schilderte Kantonspolizei-Sprecherin Anita Senti den Ablauf gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone SDA.

Der Lokführer des in Richtung Thusis fahrenden Zuges habe den Zug dann sofort gestoppt. Als die Polizei eintraf, wurde im Innern des Zugs kein Rauch festgestellt, so Senti weiter. Der Rauch sei wohl von unterhalb des Zugs gekommen. Als Brandursache stünden technische Gründe im Fokus. Die Bahnstrecke und die Kantonsstrasse mussten vorübergehend gesperrt werden. (sda)