Zuoz GR stimmt Integration des Spitals Samedan in Bündner Kantonsspital zu

Die Gemeindeversammlung von Zuoz im Engadin GR hat am Dienstag dem Vorhaben zugestimmt, das Spital Samedan in das Kantonsspital Graubünden zu integrieren.

Das Spital in Samedan wird in das Bündner Kantonsspital integriert.

Das Spital in Samedan wird in das Bündner Kantonsspital integriert. Bild: KEYSTONE

Brief an Kunden: Banken wollen deine Hypothek an Dritte verkaufen

Hypothekarnehmer erhalten derzeit Briefe ihrer Banken. Darin steht, dass die Kreditforderung an Dritte übertragen werden kann. Wittern die Banken ein neues Geschäft? Nein, dahinter steht vielmehr eine Massnahme der Nationalbank.

Das kryptische Schreiben flatterte dieser Tage in die Briefkästen. Die Zuger Kantonalbank hat die Kundschaft über wichtige Änderungen in den Hypothekarverträgen informiert. Es sei eine Anpassung nötig, um «den neuen Anforderungen der Schweizerischen Nationalbank bezüglich Liquiditätsversorgung gerecht zu werden», heisst es in dem Brief, der CH Media vorliegt. Eine Ergänzungsvereinbarung zum Hypothekarvertrag sei bis Ende Mai unterzeichnet an die Bank zurückzusenden.