Nina Chuba muss Auftritt am Gurtenfestival absagen – doch für Ersatz ist gesorgt

«Liebstes Bern,

Es tut mir unfassbar leid, aber ich muss die Show morgen beim Gurtenfestival schweren Herzens absagen. Ich hab' mich nach langem Abwägen dafür entschieden, auf meinen Körper zu hören, der gerade einfach nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ich bin ganz traurig und hab' mich so auf euch und das Gurtenfestival gefreut (ich liebe es so sehr bei euch).

Ich wünsche euch allen trotzdem eine gute Zeit und hoffe wir sehen uns bald. Ich drück' euch.»