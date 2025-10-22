anhaltender Regen12°
Wissen
Winter

Zeitumstellung 2025: Warum sie noch nicht abgeschafft wurde

PRODUKTION - 25.10.2021, Nordrhein-Westfalen, D
Vor, zurück, was denn nun? Am Sonntag ist wieder Zeitumstellung. Bild: keystone

Wir drehen wieder an den Uhren – 11 Dinge, die du zur Zeitumstellung wissen solltest

22.10.2025, 10:0322.10.2025, 10:03
Daniel Huber
Daniel Huber

Was ist ungesund, nervig und am Sonntag wieder aktuell? Genau, die Zeitumstellung. Einmal mehr ist es so weit und wir tauchen in die Winterzeit ab. Die Stunde, die uns im Frühling gestohlen wurde, bekommen wir zurück. Die Umstellung von Sommerzeit auf Normalzeit erfolgt in der Nacht auf Sonntag um 03.00 Uhr.

Die Zeitumstellung – die streng genommen nur eine Uhrumstellung ist – bringt manche Menschen jedes Mal durcheinander. Grund genug, wieder einmal ein paar Fakten dazu in Erinnerung zu rufen.

Inhaltsverzeichnis
Muss man die Uhr jetzt vor- oder zurückstellen?Welche Zeit ist die «richtige» Zeit?Wie verkehren die Züge?Und die Flugzeuge?Wann wird die Zeitumstellung endlich abgeschafft?Seit wann gibt es die Sommerzeit?Beeinflusst die Zeitumstellung unseren Körper?Welche Länder stellen ebenfalls die Uhren um?Gibt es am Äquator auch eine Sommerzeit?Und in den Polargebieten?Spart Sommerzeit Energie?

Muss man die Uhr jetzt vor- oder zurückstellen?

Zeitumstellung Sommerzeit-Normalzeit
Im Herbst wird die Uhr zurückgestellt.

Beim Wechsel von der Sommerzeit zur Normalzeit, der in Mitteleuropa stets am letzten Sonntag im Oktober erfolgt, müssen die Uhren um eine Stunde zurückgestellt werden – man gewinnt eine zusätzliche Stunde. Als Eselsbrücke kann man sich den Spruch «Im Winter stellt man die Uhr hinter» merken. Eine andere Eselsbrücke ist, dass die Uhren immer in Richtung Sommer gestellt werden. Im Frühling also vor und im Herbst zurück. Oder auch die Stühle, die im Herbst ZURÜCK ins Innere geholt werden, im Frühling VOR dem Haus stehen.

Im Frühling beginnt die Sommerzeit jeweils am letzten Sonntag im März. Die Uhr springt dann von 2.00 Uhr direkt auf 3.00 Uhr vor – man verliert eine Stunde (die man im Herbst dann gewissermassen zurückerhält).

Welche Zeit ist die «richtige» Zeit?

Die Sommerzeit ist eine Abweichung von der Normalzeit (die manchmal auch als «Winterzeit» bezeichnet wird, was aber zumindest offiziell nicht korrekt ist).

ZUR ZEITUMSTELLUNG VON SOMMER- AUF WINTERZEIT AM SONNTAG, 29. OKTOBER 2017, STELLEN WIR IHNEN HEUTE FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- [Symbolic Image, Staged Picture] After time change (daylig ...
«Winterzeit» ist Normalzeit.Bild: KEYSTONE

Wie verkehren die Züge?

Wenn ein Zug in der Nacht über die Stunde der Zeitumstellung hinweg unterwegs ist, kommt der Fahrplan durcheinander. In Deutschland halten die betroffenen Züge deshalb an einem Bahnhof auf der Strecke und warten eine Stunde – um dann pünktlich anzukommen. Wenn im Fahrplan eine Abfahrt zwischen 02.00 und 03.00 Uhr vorgesehen ist, müssen zwei Züge starten – jeweils einer nach neuer und alter Zeit.

Reisende warten in einer S-Bahn im Hauptbahnhof Zuerich auf die Abfahrt, aufgenommen am 10. November 2004. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) === , ===
Nacht-S-Bahnen werden während der Zeitumstellung doppelt geführt.Bild: KEYSTONE

Dies geschieht auch in der Schweiz, zumindest im Grossraum Zürich, wo die Nachtzüge in der betreffenden Stunde ebenfalls doppelt geführt werden. Auch das ZVV-Nachtnetz passt sich der Zeitumstellung an und ist eine zusätzliche Stunde in Betrieb. Dagegen kommt es nicht vor, dass Züge eine Stunde am Bahnhof warten müssen, wie SBB-Mediensprecher Reto Schärli sagt. Um diese Zeit ist in der Schweiz kein Fernverkehr auf den Schienen.

Und die Flugzeuge?

Beim Flugverkehr hat die Zeitumstellung kaum Auswirkungen: Die Flugzeuge richten sich generell nach der koordinierten Weltzeit (UTC), die 1972 eingeführt wurde.

Flugzeug Zeit Symbolbild
Der Flugverkehr richtet sich nach der koordinierten Weltzeit.Bild: Shutterstock

Wann wird die Zeitumstellung endlich abgeschafft?

Schlechte Neuigkeiten: Nicht in absehbarer Zeit. Eigentlich ist eine Abschaffung in der EU bereits seit 2018 ein Thema, passiert ist bisher aber noch nichts. Das Problem: Es wird befürchtet, dass plötzlich ein zeitlicher Flickenteppich herrscht.

Denn welche Zeit die Länder wählen wollen, wurde nicht definiert. Und für die einen bringt halt die Sommerzeit Vorteile, für die anderen eher die Winterzeit – je nach geografischer Lage. Und dann sind ja da noch einige Länder, die nicht in der EU sind, etwa die Schweiz. Die können sich natürlich nach den Nachbarländern richten, müssen sie aber nicht. Es ist eine Pattsituation – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Seit wann gibt es die Sommerzeit?

Erstmals eingeführt wurde die Sommerzeit mitten im Ersten Weltkrieg, wenn auch nur vorübergehend: 1916 gingen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn zur Sommerzeit über, um durch die Nutzung des natürlichen Tageslichts Energie zu sparen. Die Schweiz führte die Sommerzeit vorübergehend im Zweiten Weltkrieg ein: 1941 und 1942 galt sie von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Eine Kuh mit Hoerner weidet am Sonntag, 16. September 2012, oberhalb Pany im Praettigau. (KEYSTONE/Arno Balzarini) .
Ein Grund für die Ablehnung der Sommerzeit durch die Bauern: Schweizer Kuh. Bild: KEYSTONE

Als Reaktion auf die Ölkrise 1973 entschieden sich die Länder der Europäischen Gemeinschaft zur Einführung der Sommerzeit. Um keine Zeitinsel zu werden, beschloss die Schweiz 1977, ab 1980 ebenfalls zur Sommerzeit überzugehen. Doch dagegen wurde das Referendum ergriffen, und am 29. Mai 1978 schickte das Stimmvolk die Sommerzeit klar bachab. Besonders die Bauern waren gegen die Einführung; sie fürchteten um die Milchleistung ihrer Kühe.

History
Die Sommerzeit: Eine hundert Jahre alte Debatte

1980 kam die Quittung: Die Schweiz war im Sommer dieses Jahres eine Zeitinsel mit Normalzeit in einem Meer von Nachbarstaaten mit Sommerzeit. Ein neues Zeitgesetz beendete den unhaltbaren Zustand; diesmal kam das Referendum nicht zustande. Im Sommer 1981 gingen die Schweizer Uhren wieder im Gleichklang mit denen der Nachbarländer.

Beeinflusst die Zeitumstellung unseren Körper?

Frau müde Schlaf Computer Laptop
Die Zeitumstellung fordert uns im Frühling mehr als im Herbst. Bild: shutterstock

Die Zeitumstellung bringt unseren Biorhythmus durcheinander. Das liegt am Hormon Melatonin, das den Tag-Nacht-Rhythmus steuert: Seine Ausschüttung passt sich der Zeitumstellung mit einer gewissen Verzögerung an. Tröstlich für uns: Die jetzt anstehende Zeitumstellung wird uns körperlich weniger fordern als jene im Frühling, weil wir nicht plötzlich früher aufstehen müssen.

Neue Studie besagt: Sommerzeit-Umstellung erhöht Herzinfarkt-Risiko
Gesundheit
So oft gehen Schweizerinnen und Schweizer zum Arzt – der grosse Europavergleich

Unser Körper gewöhnt sich allerdings in der Regel schnell an die Umstellung. Innerhalb von drei Tagen verkraftet ein gesunder Mensch auch bedeutend längere Zeitverschiebungen, wie sie zum Beispiel bei Fernreisen vorkommen. Dennoch sind wir in diesem Zeitraum anfälliger für Infekte und Erkältungen, denn die Immunabwehr leidet unter der Störung des Rhythmus.

Das zeigen auch neue Zahlen des Bundesamts für Statistik: Demnach gibt es nach der Zeitumstellung in den Notfallstationen mehr Anlauf als normal. Häufige Beschwerden sind etwa Migräneanfälle, Schlafstörungen oder Konzentrationsschwäche.

Nach Zeitumstellung landen mehr Menschen im Notfall

Welche Länder stellen ebenfalls die Uhren um?

Karte Länder Sommerzeit
Vor allem in Europa und Nordamerika kennt man die Sommerzeit (blau). In vielen Staaten wurde sie abgeschafft (orange) oder gar nie eingeführt (rot).Bild: Wikimedia/Paul Eggert

Die meisten europäischen Länder und beinahe alle US-Bundesstaaten kennen die Sommerzeit. Russland hat die Zeitumstellung 2011 abgeschafft und lebt jetzt in permanenter Sommerzeit.

Gibt es am Äquator auch eine Sommerzeit?

Tropen Strand Sonne Palmen
Am Äquator muss man nicht an der Uhr drehen. Bild: Shutterstock

Heute kennt kaum ein Land in Äquatornähe die Sommerzeit. Der Grund dafür ist, dass es dort keinen Sinn hat, die Uhr umzustellen, denn die jahreszeitlichen Schwankungen der Dauer des Tageslichts werden in Richtung Äquator immer kleiner. In Norddeutschland dagegen verändert sich die Länge eines Tages – von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang – im Laufe eines Jahres um nicht weniger als zehn Stunden.

Und in den Polargebieten?

Auch an den Polen hat eine Zeitumstellung im Frühling und Herbst keinen Sinn, denn im Sommer geht die Sonne jenseits der Polarkreise gar nicht unter.

Spitzbergen
Die norwegische Inselgruppe Spitzbergen liegt nördlich des Polarkreises. Bild: Shutterstock

Spart Sommerzeit Energie?

Das Argument für die Einführung der Sommerzeit war ursprünglich die Einsparung von Energie. Es ist jedoch umstritten, ob die Verschiebung der Tageslichtphase wirklich diesen Effekt hat. Eine Untersuchung des Energieverbrauchs in privaten Haushalten im US-Bundesstaat Indiana ergab 2008 sogar einen leichten Anstieg nach Umstellung auf Sommerzeit. Schuld daran waren ein erhöhter Heizbedarf in den Morgenstunden und ein Mehrverbrauch durch Klimaanlagen in den Abendstunden.

Glühbirnen Licht
Weniger Licht in den Abendstunden gleich weniger Energieverbrauch: Die Rechnung ging nicht wirklich auf. Bild: Shutterstock

Auch in Deutschland wurde kein Energiespar-Effekt festgestellt, wie das Umweltbundesamt schon in den Neunzigerjahren feststellte.

Dieser Artikel wurde erstmals 2015 publiziert und erscheint in angepasster Form erneut.

EU-Umfrage zur Zeitumstellung
1 / 7
EU-Umfrage zur Zeitumstellung
Bild: ec europa
quelle: screenshot ec.europa
So überstehst du die Zeitumstellung problemlos
avatar
Peter Amgalgen
27.10.2018 17:04
Vorsicht: Stellen Sie kommende Nacht nur die Uhren um, nicht die Zeit. Es könnte sonst Risse im Raum-Zeit-Kontinuum geben ;-)
1542
px125
px125
27.10.2018 15:35
Es gibt KEINE Winterzeit. Das ist die Normalzeit (MEZ, Mitteleuropäische Zeit)
7820
satyros
satyros
28.10.2018 10:36
"Russland hat die Zeitumstellung 2011 abgeschafft und lebt jetzt in permanenter Sommerzeit." Das stimmt so nicht. Richtig ist: Russland hat die Zeitumstellung 2011 abgeschafft und auf permanente Sommerzeit gewechselt. 2014 wechselte Russland dann auf permanente Normalzeit, weil die Sommerzeit im Winter zu mehr Müdigkeit und Depressionen führte.
413
