Geld aus Ausland – diese asiatische Stadt macht der Schweiz den Spitzenplatz streitig

Im globalen Rennen um die Vermögen der Superreichen bekommt die Schweiz erstmals ernsthaft Konkurrenz aus Asien.

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Hongkong ist laut dem «Global Wealth Report 2026» mit der Schweiz als weltweit grösstes Zentrum für grenzüberschreitende Vermögen gleichgezogen.

Die asiatische Metropole Hongkong schliesst zur Schweiz auf. Bild: EPA/EPA

Beide Finanzplätze verwalteten 2025 als globale Buchungszentren jeweils rund 2,9 Billionen US-Dollar an Auslandsgeldern, wie die Boston Consulting Group (BCG) am Mittwoch mitteilte. Während Hongkong mit Geldzuflüssen aus China und einem boomenden Börsenmarkt um 10,7 Prozent wuchs, legte die Schweiz nur um 7,6 Prozent zu.

Die Alpenrepublik profitiere dabei vor allem von ihrer Rolle als sicherer Hafen in geopolitisch unsicheren Zeiten. Besonders Vermögen aus dem Nahen Osten flössen verstärkt in die Schweiz, hiess es.

Das gesamte Finanzvermögen in der Schweiz soll weiter wachsen. Laut BCG stieg es 2025 auf 4,2 Billionen Dollar und dürfte bis 2030 auf 5,1 Billionen anwachsen. Damit verzeichne die Schweiz eine der höchsten Wachstumsraten in Westeuropa.

Weltweit legte das Finanzvermögen 2025 um 10,7 Prozent auf 333 Billionen Dollar zu – so stark wie seit 2021 nicht mehr. Gründe dafür seien unter anderem steigende Aktienmärkte sowie die hohe Nachfrage nach Gold in Zeiten geopolitischer Spannungen gewesen, hiess es im Bericht. (sda/awp)