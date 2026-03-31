wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Kommission will missbräuchlichen Baueinsprachen Riegel schieben

Kommission will missbräuchlichen Baueinsprachen Riegel schieben

31.03.2026, 18:0531.03.2026, 18:05
Die Baustelle des neuen Polizeizentrums, am Freitag, 4. Juli 2025, in Niederwangen. Am heutigen Tag findet die Grundsteinlegung statt. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Bis der Bau wirklich losgehen kann, kann es Jahre dauern – zumindest soll ein Faktor dabei nun behoben werden.Bild: keystone

Wer missbräuchlich eine Einsprache gegen ein Bauprojekt macht, soll zahlen müssen. Einsprache erheben soll zudem nur dürfen, wer ein schutzwürdiges Interesse geltend machen kann. Mit diesen Massnahmen will eine Parlamentskommission etwas tun gegen die Wohnungsnot.

Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (Urek-N) stellt sich hinter zwei entsprechende Motionen aus dem Ständerat. Das teilten die Parlamentsdienste am Dienstag mit. Die Bekämpfung von Wohnungsnot sei ein dringendes Anliegen von Parlament und Bundesrat, hiess es zum Entscheid.

Eine im Rahmen des Aktionsplans zur Wohnungsnot in Auftrag gegebene Studie stufe Baueinsprachen als bedeutendes Hindernis für den Wohnungsbau ein, schrieb die Urek-N. Sie beantragt dem Nationalrat, die Rahmenbedingungen für die Schaffung von Wohnraum zu verbessern.

Die Vorstösse stammen von Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU). Der eine verlangt, schutzwürdige Interessen im Gesetz zu definieren, die von Betroffenen gegen Bau- und Planungsprojekte geltend gemacht werden können. Einspracheberechtigt soll nur noch sein, wer durch ein Vorhaben direkt und besonders betroffen ist.

Mit der zweiten Motion verlangt Gmür-Schönenberger gesetzliche Grundlagen, um missbräuchliche Einsprachen sanktionieren zu können. Wer eine Einsprache ohne schutzwürdiges Interesse respektive in erkennbar missbräuchlicher Absicht macht, soll bezahlen müssen.

Die Rede ist dabei von einer Übernahme der Kosten respektive von Schadenersatz. Das geltende Recht ermögliche es, Bau- und Entwicklungsprojekte mit geringfügigen oder vorgeschobenen Einsprachen über Jahre zu verzögern, schrieb Gmür-Schönenberger.

Der Bundesrat ist mit den Motionen ebenfalls einverstanden. Bevor er sie umsetzen kann, muss nun noch der Nationalrat zustimmen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Reiseunsicherheit beschert dem Tessin mehr Ostergäste
Fünf Tage vor Ostern sind die Hotels im Tessin bereits zu 63 Prozent ausgelastet. Für die Präsidentin von Hotellerie Suisse Ticino ist diese gute Auslastung auch eine Folge des Krieges im Nahen und Mittleren Ostern und der Unsicherheit bei Flugreisen.
Zur Story