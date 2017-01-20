SIG steht für Schweizerische Industriegesellschaft, die P320-Pistole wird aber in den USA gefertigt, bzw. zusammengebaut. Bild: OMER SALEEM/EPA/KEYSTONE

Beretta verliert Millionenauftrag: US-Armee setzt künftig auf Pistolen von SIG Sauer

Die US-Bodentruppen ersetzen ihre italienischen Beretta-Pistolen durch solche von SIG Sauer. Wie die US-Armee am Donnerstag mitteilte, hat das Geschäft mit dem Waffenhersteller mit Schweizer Wurzeln ein Volumen von bis zu 580 Millionen Dollar.

Die in den USA ansässige und produzierende SIG Sauer Inc. wird laut Mitteilung Pistolen, Zubehör und Munition liefern. Das Unternehmen hatte bei der Ausschreibung mehrere Konkurrenten ausgestochen – mit dem preisgünstigsten Angebot.

Waffengeschäft verkauft

SIG Sauer geht auf die Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG) zurück. Diese hatte im Oktober 2000 einen Grossteil ihres Waffengeschäfts, darunter auch SIG Sauer mit Werken in Deutschland und den USA, an deutsche Privatinvestoren verkauft.

Die neuen SIG-Sauer-Pistolen für die US-Armee basieren auf dem zivilen Modell P320. Zunächst ist nun ein Testverfahren geplant, bevor die 9-Millimeter-Pistole noch in diesem Jahr schrittweise an Soldaten ausgegeben werden soll, wie es heisst. Die Beretta M9 wurde von den US-Bodenstreitkräften seit 1985 genutzt.

