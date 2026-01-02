Ein Amokfahrer tötete an Silvester 2024 in New Orleans zehn Menschen und verletzte 35 weitere. Bild: www.imago-images.de

Immer wieder Silvester: Auch diese Katastrophen schockierten die Welt

Die Schweiz steht nach dem tödlichen Brand einer Bar in Crans-Montana unter Schock. Auch andere Länder waren in der Vergangenheit von schlimmen Silvester-Katastrophen betroffen.

Mehr «International»

Der Brand in einer Bar in Crans-Montana VS reiht sich in eine düstere Serie von Neujahrs-Katastrophen ein. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind mehrere Festanlässe zum Albtraum geworden, wenn grosse Menschenmengen zusammenströmten, um das neue Jahr zu begrüssen. Ein Überblick über die schlimmsten Ereignisse:

2024/2025: Amokfahrt in New Orleans

Ein ehemaliger US-Soldat, der eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat bei sich trägt, lenkt sein Auto in eine Menschenmenge, die im Touristenviertel von New Orleans im Süden der USA den Jahreswechsel feiert. Er tötet mindestens zehn Menschen und verletzt 35 weitere. Nachdem er Dutzende Passanten überfahren hat, wird der Mann in einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Zwei Polizisten werden verletzt.

2016/2017: Angriff in einer türkischen Diskothek

Ein Mann verbreitet Chaos und Tod in einem der exklusivsten Nachtklubs Istanbuls. Der Angreifer tötet 39 Menschen, darunter mindestens 15 Ausländer, die den Jahreswechsel feiern. Etwa 700 bis 800 Personen sind zu Beginn des Jahres 2017 in der Discothek am Ufer des Bosporus. Einige von ihnen springen in die eisigen Gewässer der Meerenge, um den tödlichen Schüssen zu entkommen.

2013/2014: Massenpanik in China

Mindestens 36 Menschen sterben und 47 weitere werden verletzt, als es während der Neujahrsfeiern in der chinesischen Metropole Shanghai zu einer Massenpanik kommt. Diese wird durch das Abwerfen von falschen Geldscheinen über der Menge ausgelöst. Es handelte sich um die schlimmste Katastrophe in Shanghai seit dem Tod von 58 Menschen bei einem Wohnhausbrand im Jahr 2010.

2011/2012: Massenpanik in einem Stadtviertel von Abidjan

Etwa 60 Menschen, darunter viele Jugendliche, sterben und rund 50 weitere werden verletzt, als es während der Silvesterfeiern in Abidjan zu einer Massenpanik kommt. Mehr als 50'000 Menschen waren laut den Behörden der Elfenbeinküste versammelt, um das Feuerwerk zum Jahreswechsel zu sehen.

2007/2008: Brand in einem Nachtklub in Bangkok

Ein Brand, wahrscheinlich verursacht durch Feuerwerkskörper oder einen elektrischen Defekt, breitet sich in einem Klub in Bangkok aus. Das Unglück fordert 67 Todesopfer. Zudem gibt es mehr als 220 Verletzte, die meisten durch Erstickung oder Verbrennungen. Das Drama löst eine kritische Überprüfung der Sicherheitsstandards in den Vergnügungsstätten Thailands aus. (sda)