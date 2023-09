Kosovos Premierminister kommt am Wochenende in die Schweiz

Kosovos Premierminister, Albin Kurti, wird am kommenden Wochenende zu einem Höflichkeitsbesuch nach Bern reisen. Er wird von Bundespräsident Alain Berset empfangen.

Kosovos Premierminister Albin Kurti reist bald nach Bern. Bild: keystone

Aktuelle regionale Fragen auf dem Westbalkan sowie die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und Kosovo sollen besprochen werden, schrieb das Eidgenössische Departement des Innern (EDI). Das EDI bestätigte damit Keystone-SDA am Montag eine Meldung des albanischsprachigen Schweizer Nachrichtenportals Le Canton27.ch.

Am Abend seines Besuchs werde Kurti in der Botschaft des Kosovo in Bern ein Treffen mit den albanischsprachigen Kandidaten für den Nationalrat abhalten, so Le Canton27.ch. Während seines Aufenthalts in der Schweiz werde er auch mehrere Kantone besuchen. In den letzten zwei Jahren hätten Vertreter des Kosovo die Schweiz mindestens zehn Mal besucht.

Die Schweiz gehört zu den ersten Ländern, die die Unabhängigkeit des Kosovo am 14. März 2018 anerkannt haben. Mehr als 300'000 albanischsprachige Personen leben und arbeiten derzeit in der Schweiz, wie Le Canton27.ch und das Bundesamt für Statistik (BFS) berichten.

Die Schweiz sei zum meistbesuchten Land der kosovarischen Staatsführung geworden, heisst es weiter. (sda)