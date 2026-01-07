recht sonnig-3°
Jemen: EDA plant keine Rückholaktion für gestrandete Schweizer

EDA plant keine Rückholaktion für gestrandete Schweizer in Jemen

07.01.2026, 13:4207.01.2026, 13:42

Das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) wird die auf der jemenitischen Insel Sokotra gestrandeten Schweizerinnen und Schweizer nicht zurückholen. Das teilte das EDA am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt.

epa12630810 Foreign tourists gather outside the closed office of Yemenia Airways on the island of Socotra, Yemen, 06 January 2026. Hundreds of foreign tourists have been left stranded on Socotra, in t ...
Wegen Luftangriffe von Saudi-Arabien würden alle Flüge gestrichen.Bild: keystone

Ihre Flüge wurden in Folge erneuter Luftangriffe Saudi-Arabiens auf den Süden Jemens gestrichen. Zurzeit sitzen einige wenige Schweizerinnen und Schweizer auf der Insel Sokotra fest.

Die Schweizer Botschaft in Riad stehe mit den betroffenen Personen in Kontakt, hielt das EDA fest. Für sie gelte der Grundsatz der Eigenverantwortung.

Hunderte Touristen auf Insel Sokotra im Jemen gestrandet

Wer sich entgegen geltender Reisehinweise im Jemen aufhalte, handle «fahrlässig». Gemäss Artikel 42 des Auslandschweizergesetzes wird der Bund erst dann unterstützend eingreifen, wenn sich die Betroffenen selbst nicht weiterhelfen können.

Der Bürgerkrieg im Jemen dauert seit 2014 an und ist in den vergangenen Wochen erneut aufgeflammt. In der Nacht auf Mittwoch flog Saudi-Arabien wieder Luftangriffe im Jemen. Auslöser war ein Streit mit dem Anführer einer südjemenitischen Separatistengruppe, der zu Gesprächen nach Riad kommen sollte, aber verschwand. (sda)

