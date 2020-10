Schweiz

International

Coronavirus: Massnahmen im Vergleich mit Schweiz



Bild: keystone

Du meinst, die Massnahmen in der Schweiz seien hart? Schau mal, was in diesen Ländern gilt

Der Bundesrat hat per 19. Oktober neue landesweite Regelungen eingeführt. Maskentragen gilt jetzt praktisch überall, Versammlungen sind nur noch im kleinen Rahmen möglich. Die Schweiz bleibt damit in Europa aber weiterhin ein Land mit geringen Massnahmen.

Der Bundesrat beschloss am Sonntag weitere landesweite Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Ausgeweitet wurde die Maskenpflicht, Versammlungen wurden beschränkt und das Homeoffice empfohlen.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Die Massnahmen waren der logische Schritt nach dem kantonalen Flickenteppich und den schnell steigenden Fallzahlen.

Tägliche Fallzahlen in der Schweiz pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Die Schweiz steht mit den neuen Regelungen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern meist noch mit lockeren Massnahmen da. Ein Überblick einiger ausgewählter Länder, die aktuell hohe oder ebenfalls rasant steigende Fallzahlen melden.

Bevor wir auf die Details blicken, hier die Entwicklung der Neuinfektionen in den elf ausgewählten Ländern:

Fälle pro 100'000 Einwohner in den ausgewählten Ländern (1. März - 18. Oktober)

Daten und Quellen Die Fallzahlen stammen von den Meldungen der Länder an die WHO vom 1. März bis 18. Oktober. Wir haben diese zur besseren Vergleichbarkeit auf 100'000 Einwohner gerechnet und, um tägliche Ausreisser abzuschwächen, den Schnitt der letzten 7 Tage visualisiert.

Stand der Massnahmen ist der 19. Oktober, 16 Uhr.​

Tschechien

Tschechien gilt aktuell als einer der grössten Hotspots der Pandemie, nachdem das Land lange als Musterschüler galt. Beachtenswert sind die fast 80 Fälle pro 100'000 Einwohner am Sonntag – zum Vergleich: Die Schweiz steht aktuell bei knapp 25 Fällen pro 100'000 Einwohner. Und die Spitze dürfte in Tschechien noch nicht erreicht sein.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

Restaurants sind zu

Schulen sind zu

Sport- und Kulturveranstaltungen ausgesetzt

Treffen von mehr als sechs Personen untersagt

Regierung fragte Nachbarländer wie Deutschland an, ob es im Bedarfsfall Intensivpatienten aufnehmen könne

Armee hilft mit Feldlazarett

Deutschland

Deutschland erlebte einen ersten Peak im Frühling, hatte die Situation dann im Griff, in den letzten Tagen stiegen die Fallzahlen aber wieder deutlich an und liegen jetzt pro 100'000 Einwohner gerechnet ähnlich hoch wie im März/April. Allerdings wurde da – ähnlich wie in der Schweiz – noch deutlich weniger getestet.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

Flickenteppich mit verschiedenen Massnahmen in den Bundesländern. Hier geht es zu den Regeln der Bundesländer.

Sperrstunde für einige Regionen ab 23 Uhr

Beispielsweise in Baden-Württemberg, das aktuell eines der am härtesten getroffenen Bundesländer ist: Maskenpflicht auch draussen, Ansammlungen von maximal 10 Personen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte heute Montag, dass es eine landesweite Maskenregelung geben soll

Spanien

Spanien wurde in der ersten Welle stark getroffen, die zweite überstieg diese noch mit Neuinfektionen. Aktuell scheinen sich die hohen Fallzahlen stabilisiert zu haben.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

Auch hier gibt es regionale Unterschiede, beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen

Discos und Clubs sind zu

Absperrungen einzelner Orte (oder Stadtteile) möglich

Rauchverbot im Freien, wenn der Abstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann

Partyverbot im Freien

Zusammenkünfte von mehr als 6 Personen in diversen Regionen verboten

Italien

Italien wurde als erstes Land massiv getroffen, im Sommer hielt man sich lange gut, aber in den letzten Tagen nahmen die Fallzahlen extrem schnell zu.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

Zum dritten Mal innert weniger als zwei Wochen passt die Regierung am Wochenende die Regelungen an

Maximal 6 Personen an Tischen in Lokalen

Sperrstunde für Restaurants und Bars mit Tischservice um 24 Uhr, Lokale ohne Sitzplätze: 18 Uhr

Tanzlokale sind zu

Schulen in Kampanien geschlossen

Private Feiern sind verboten. Nach Zeremonien wie Hochzeiten/Beerdigungen sind maximal 30 Personen erlaubt

Frankreich

Frankreich war eines der ersten grossen europäischen Länder, das in die zweite Welle rutschte. Vor allem die Städte sind hier Hotspots, weshalb dort auch Massnahmen erhöht wurden.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

Regierung erklärte nationalen Gesundheitsnotstand

Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen

Discos, Konzertsäle, etc. sind zu

Versammlungen von mehr als sechs Personen verboten

Neben der Hauptstadt Paris haben Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Rouen, St-Etienne und Toulouse eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr. Davon sind rund 20 Millionen Einwohner betroffen. Draussen darf man sich in dieser Zeit nur mit triftigem Grund aufhalten.

Österreich

Österreich galt als Musterschüler, da im Frühling schnell harte Massnahmen ergriffen wurden. Die Fallzahlen nehmen aber seit einigen Wochen trotzdem stark zu.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

Maskenpflicht in diversen Läden, ÖV und Restaurants

Maskenpflicht bei Veranstaltungen drinnen, zB auch an Schulen ausserhalb der eigenen Klasse

Private Feiern drinnen mit maximal 10 Personen, draussen mit 100

Sperrstunde in einigen Bundesländern um 22 Uhr

Mit Kuchl (rund 7000 Einwohner) wurde ein ganzes Dorf unter Quarantäne gestellt

Grossbritannien

Grossbritannien versuchte ganz zu Beginn, die Coronakrise ohne grosse Regeln zu überstehen. Der Schuss ging nach hinten los. Seit einigen Tagen sind die Ansteckungszahlen jetzt allerdings nochmals deutlich höher.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

Maskenpflicht im ÖV, beim Einkaufen und im Restaurant

In England gilt eine Art Ampelsystem mit drei Stufen

Wales macht einen Lockdown vom 23. Oktober bis 9. November: Pubs und Restaurants zu, nur Lebensmittelläden dürfen offen bleiben

Stufe 1: Sperrstunde um 22 Uhr, private Treffen mit maximal 6 Personen

Stufe 2: Zusätzlich dürfen sich Mitglieder verschiedener Haushalte nicht mehr drinnen treffen

Stufe 3: Auch draussen keine Treffen mehr, Pubs und Bars, Freizeitzentren und Wettbüros müssen schliessen (gilt aktuell in der Region Liverpool/Manchester)

Belgien

Belgien gehört in der zweiten Welle zu den pro 100'000 Einwohnern am härtesten betroffenen Ländern. In den letzten Tagen sanken die Zahlen wieder – womöglich haben die Belgier den Peak also bereits hinter sich.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

Maskenpflicht in Einkaufsläden und auf dem Markt

Maskenpflicht in Restaurants

Private Treffen bei sich Zuhause oder draussen mit maximal 4 Personen (ohne Kinder unter 12)

Discos und Clubs sind zu

Teilweise Ausgangssperre von 24 bis 5 Uhr und Restaurants mussten z.B. in Brüssel vier Wochen schliessen

Niederlande

Ähnlich wie Belgien kam auch die Niederlande einigermassen gut durch die erste Welle. Jetzt gehen die Fallzahlen aber steil nach oben.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Einige der wichtigsten Regeln

In Amsterdam, Rotterdam und Den Haag mussten Notfallstationen zeitweise geschlossen werden, weil die Betten voll waren oder kein Personal verfügbar

Teil-Lockdown: Kneipen, Cafés und Restaurants sind zu

Verkauf von Alkohol ab 20 Uhr verboten

Maximal drei Gäste pro Tag in eigener Wohnung empfangen

Bus und Bahn nur in dringenden Fällen nutzen

Israel

Zum Abschluss noch ein Blick nach Israel, wo die zweite Welle am abklingen ist. Das Land verordnete während vier Wochen einen harten zweiten Lockdown. So durften sich Bürger nicht weiter als einen Kilometer von der eigenen Wohnung begeben, die Schulen und Geschäfte waren zu.

Tägliche Fallzahlen pro 100'000 Einwohner seit dem 1. März

Seit Sonntag sind erste Öffnungen in Kraft. Unter anderem wurden die oben genannten Regelungen aufgehoben. Zudem wurden Strände und Naturparks wieder geöffnet und Restaurants dürfen Take-Away-Service anbieten.

Israel war ein Vorzeigeland. Die ersten Öffnungen im Sommer gingen aber wohl zu schnell, weshalb die zweite Welle früh zuschlug.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die angepasste Covid-19-Verordnung zu den Grossanlässen «Herts Blatt» – die beste Kuppelshow des Jahres Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter