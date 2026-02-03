bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

US-Journalist Lemon nach Festnahme: «Sie wollen Angst verbreiten»

US-Journalist Lemon nach Festnahme: «Sie wollen Angst verbreiten»

03.02.2026, 13:0103.02.2026, 13:02

Der US-Journalist Don Lemon hat seine Festnahme auf Anweisung des Justizministeriums im Zusammenhang mit einem Protest gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE als Einschüchterung kritisiert.

FILE - Don Lemon attends the 15th annual CNN Heroes All-Star Tribute at the American Museum of Natural History, Sunday, Dec. 12, 2021, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) Don Lemon
Ex-CNN-Moderator Don Lemon wurde zwischenzeitlich festgenommen.Bild: keystone

«Sie wollen einen blossstellen. Sie wollen einen einschüchtern. Sie wollen Angst verbreiten», sagte der frühere Moderator des Senders CNN in der Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live» am Montagabend (Ortszeit).

Der 59-Jährige war in der vergangenen Woche von Einsatzkräften in Los Angeles festgenommen worden, nachdem er nach Angaben seines Anwalts über einen Protest gegen ICE in einer Kirche im Bundesstaat Minnesota berichtet hatte.

US-Justizministerin Pam Bondi sprach von einer «koordinierten Attacke» auf die Kirche. Lemon wird unter anderem Verschwörung zur Verletzung von Bürgerrechten sowie die Behinderung der Religionsfreiheit vorgeworfen.

In der Sendung betonte Lemon erneut, er sei als Journalist vor Ort gewesen, nicht als Demonstrant. Darin bestehe ein Unterschied, betonte er.

Kritik an Medienhäusern

Lemon nutzte die Sendung auch, um die US-Medien zu kritisieren. Medienhäuser seien aus Angst vor politischem Druck «gelähmt» – etwa aus Sorge, den Zugang zur Regierung zu verlieren oder verklagt zu werden, sagte er. Es sei nicht die Zeit für falsche Ausgewogenheit, sagte Lemon. «Manche Dinge sind objektiv falsch.»

Moderator Kimmel machte selbst Erfahrungen mit politischem Gegenwind. Der bekannte Kritiker Trumps musste im vergangenen September eine einwöchige Zwangspause seiner Show einlegen. Der US-Präsident hatte die vorübergehende Absetzung öffentlich begrüsst. (dab/sda/dpa)

Mehr aus den USA:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Murmeltier Phil sagt: Der Winter in den USA hält weiter an
Schlechte Nachrichten für alle, die in den USA auf ein frühes Ende der Kälte gehofft haben: Das berühmte Murmeltier Punxsutawney Phil hat US-Medien zufolge am «Murmeltiertag» seinen Schatten gesehen.
Nach der traditionellen Deutung bedeutet das: Sechs weitere Wochen Winter stehen bevor.
Zur Story