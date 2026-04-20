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Tahirys Dos Santos: Brandopfer von Crans-Montana wird Fussballprofi

Brandopfer von Crans-Montana wird Fussballprofi: «Diese Prüfung hat mich stärker gemacht»

Tahirys Dos Santos hat beim FC Metz seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Der 19-Jährige hatte beim Brand in Crans-Montana in der Silvesternacht schwere Verbrennungen erlitten.
20.04.2026, 19:5820.04.2026, 19:58

Für Tahirys Dos Santos geht ein Traum in Erfüllung. Vier Monate nach dem schlimmsten Tag in seinem Leben wird er Profifussballer.

Der Linksverteidiger, der beim FC Metz ausgebildet wurde und zu Beginn der Saison Kapitän der Reservemannschaft in der N3 war, trainierte gelegentlich mit den Profis und war am 20. Dezember für ein Cupspiel nominiert worden.

Eineinhalb Wochen später befand er sich in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, wo 41 überwiegend junge Menschen bei einem Brand ums Leben kamen. Beim Unglück wurde etwa 30 Prozent des Körpers des französisch-kapverdischen Spielers verbrannt. Dos Santos kehrte vor zwei Wochen in die Reservemannschaft zurück und stand am vergangenen Samstag in der Startelf.

February 21, 2026, Paris, France, France: Tahirys DOS SANTOS with his girlfriend Coline during the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain PSG and FC Metz at Parc des Princes Stadium on February 21, ...
Dos Santos (im weissen Pulli) Ende Februar als Zuschauer in Paris.Bild: www.imago-images.de

«Ich bin sehr glücklich und stolz, meinen ersten Profivertrag bei meinem Ausbildungsverein zu unterschreiben», liess sich Dos Santos in der Mitteilung zitieren. Das sei der Höhepunkt vieler Jahre harter Arbeit, Opfer und Entschlossenheit, um seinen Kindheitstraum zu verwirklichen.

«Dieser Moment hat nach den schwierigen Monaten, die ich im Spital durchlebt habe, einen ganz besonderen Stellenwert. Diese Prüfung hat mich stärker gemacht und mir beigebracht, niemals aufzugeben», so Dos Santos weiter. Er rief alle, «die noch immer kämpfen» dazu auf, die Hoffnung niemals aufzugeben. (ram/sda/afp)

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