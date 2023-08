Eine watson-Mitarbeiterin erhielt eine falsche Maut-Rechnung – mit ihr 400 weitere TCS-Kundinnen. Bild: imago-images/watson

«Mich traf fast der Schlag» – TCS-Kundin erhält Maut-Rechnung von über 850'000 Franken

Juliette Baur

Was lieben Schweizerinnen und Schweizer? Gelato, Pizza, Pasta und Aperol Spritz. Kurzum: Urlaub in Italien! Deshalb mieten jährlich 30'000 Schweizer Autofahrerinnen und -fahrer einen «Telepass» von dem TCS (Touring Club Schweiz).

Mit diesem können sie bei den Mautstationen verschiedener europäischer Länder, unter anderem in Italien, eine spezielle Spur benutzen und werden nicht von einem möglichen Stau ausgebremst. Und: Sie erhalten Ende Monat die Gesamtabrechnung und müssen nicht an jeder Station kleine Beträge bezahlen.

Diese Abrechnung sorgte diesen Sommer jedoch bei rund 400 TCS-Kundinnen für eine böse Überraschung – denn sie befanden sich im sechsstelligen Bereich. Betroffen war auch eine watson-Mitarbeiterin, sie erhielt eine Rechnung von über 850'000 Franken.

Diese falsche Rechnung erhielt die watson-Mitarbeiterin. Bild: watson

Sie sagt: «Mich traf fast der Schlag, als ich die Rechnung sah. Danach hatte ich aber einen Lachanfall, weil die Situation so absurd war. Ich war mir sicher, dass dieses Missverständnis sicherlich schnell geklärt würde – was schlussendlich auch so war.»

Die neue, korrigierte Rechnung erhielt sie einen Tag später. Bild: watson

In zwei Fällen Kreditkarte belastet

Zwei der 400 Kundinnen und Kunden traf es besonders hart. TCS sagt gegenüber watson: «In zwei Fällen kam es zu einer Belastung der Kreditkarte, beide Personen wurden sofort telefonisch benachrichtigt und der Betrag erstattet. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten.»

So kam es zur Panne: «Das Problem wurde durch eine nächtliche Aktualisierung des Softwaresystems verursacht. Der Rechnungsbetrag wurde automatisch aufgebläht und fiel dadurch viel höher aus.»

Mittlerweile seien aber alle Kundinnen und Kunden wieder beruhigt. «Der Fehler wurde am vergangenen Samstag sofort durch eine Gutschrift auf der Rechnung behoben. Es entstand niemandem ein finanzieller Schaden», so TCS.