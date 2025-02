Verteidigung legt Berufung im Fall des Genfer Diplomatenmordes ein

Dem italienisch-ivorischen Doppelbürger war ursprünglich vorgeworfen worden, 1995 in Genf einen ägyptischen Diplomaten erschossen zu haben.

In Bezug auf den Mord ist die BA der Ansicht, dass «die Argumente des Gerichts schlüssig sind und die Komplexität dieses einzigartigen Falles sehr gut wiedergeben». Sie erklärt, dass sie die Angeklagten insbesondere auf der Grundlage des Grundsatzes „in dubio pro duriore“ vor Gericht gebracht habe. Dies bedeutet, dass bei Zweifeln die Staatsanwaltschaft nicht in der Sache vorgreifen darf und somit Anklage erheben muss.

Die Strafkammer hat die Angeklagten vom Mord, beziehungsweise der Beihilfe dazu, freigesprochen. Der Hauptangeklagte sei jedoch in allen anderen Punkten, mit Ausnahme eines geringfügigen Vergehens, für schuldig befunden worden. Damit sei das Gericht weitgehend der Anklage gefolgt. Es habe zudem eine Landesverweisung von 15 Jahren angeordnet, betont die BA.

Der Anwalt des Angeklagten sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass er am Montag eine Berufungsankündigung bei der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eingereicht habe. Während des Prozesses bestritt sein Mandant, ein 55-jähriger italienisch-ivorischer Doppelbürger, den Grossteil der Anschuldigungen.

Explosion verletzt Gehör von 44 Schulkindern – schuldiger Schüler ermittelt

In einem Schulhaus in Chur GR wurden am Mittwoch mehrere Schulkinder verletzt. Der für die Explosion verantwortliche Schüler konnte nun ermittelt werden.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilt, erlitten bei dem Vorfall von vergangenem Mittwoch zwei Schülerinnen leichte Brandverletzungen. Zudem wurde das Gehör weiterer 44 Schülerinnen und Schüler beeinträchtigt.