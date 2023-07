Drogengeld verprasst: Freundin von Drogenboss fehlt bei ihrem Prozess in Zürich

Mehr «Schweiz»

Die Freundin des belgischen Drogenbosses Flor Bressers hat am Mittwoch an ihrem kurzen Prozess in Zürich nicht teilgenommen. Die 29-Jährige darf Belgien derzeit nicht verlassen.

Wie der Richter am Mittwochmorgen sagte, habe er das Gesuch um Dispensation angenommen, nachdem die Niederländerin die Vorwürfe schriftlich akzeptiert und auf eine Teilnahme am Prozess verzichtet habe.

Die Beschuldigte muss mit einer bedingten Freiheitsstrafe und einer bedingten Geldstrafe rechnen. Das Gericht wird noch am Vormittag über den Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft entscheiden. Da es sich um ein abgekürztes Verfahren handelt, sind keine Plädoyers vorgesehen.

Die eigentliche Verhandlung dauerte so bloss wenige Minuten. Die 29-Jährige soll in Zürich und Umgebung rund 2.5 Millionen Franken für Luxusgüter und teure Wohnsitze ausgegeben haben. Ihr sei bewusst gewesen, dass das Geld aus dem Drogenhandel stammte, wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor. (aeg/sda)