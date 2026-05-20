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Luzern Gestohlene Baumaschinen tauchen in Frankreich auf

Die Baustelle des neuen Polizeizentrums, am Freitag, 4. Juli 2025, in Niederwangen. Am heutigen Tag findet die Grundsteinlegung statt. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Die Diebe wurden an der französischen Grenze erwischt. (Symbolbild)Bild: keystone

Gestohlene Luzerner Baumaschinen tauchen in Frankreich auf

20.05.2026, 11:1120.05.2026, 11:11

Zwei Männer haben Mitte Mai in Luzern Baumaschinen, Baumaterial und Messgeräte entwendet. Nachdem Mitarbeitende des französischen Zolls bei einer Kontrolle gestohlene Maschinen feststellten, wurden sie am 15. Mai in Metz festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Auslieferung beantragt, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Beim Diebstahl brachen die beiden rumänischen Staatsbürger Baustellenmagazine und Container auf. Der Gesamtdeliktsbetrag belaufe sich auf mindestens 50'000 Franken, schrieb die Staatsanwaltschaft weiter. (nil/sda)

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