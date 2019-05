Mann im Tessin nach versuchter Tötung seiner Frau festgenommen

Die Tessiner Behörden haben einen 33-jährigen Italiener festgenommen. Er verletzte seine Frau bei einem Streit in Arzo TI so schwer, dass sie ins Spital musste. Die Verhaftung erfolgte bereits am 11. April nach der Tat. Der mutmassliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Die Untersuchungshaft wurde vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. An der Verhaftung in der Teilgemeinde von Mendrisio war neben der Kantonspolizei auch die Stadtpolizei beteiligt. …