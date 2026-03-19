Der Vorfall ereignete sich auf dem Schulhof der Dufour-Schule in Biel. Image: biel-bienne.ch

Falscher Ronaldo lockt Kind an – Polizei greift in Biel ein

Ein Mann soll am Dienstag versucht haben, ein Kind auf einem Schulhof in Biel anzulocken. Er wurde festgenommen.

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Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

«Man denkt, in der Schweiz sei man sicher. Doch das ist nicht der erste Vorfall in Biel», sagt eine Mutter im Gespräch mit dem «Journal du Jura» über ihr Erlebnis. Am vergangenen Dienstag gegen 17.30 Uhr spielte sie mit zwei ihrer Kinder auf einem Schulhof, als eines «panisch und unter Tränen» auf sie zugerannt kam.

Die Bielerin erklärt gegenüber dem Medienunternehmen aus dem Berner Jura, ein Mann, den sie in der Nähe gesehen habe, habe versucht, ihr Kind zu «entführen». Zunächst habe er den Jungen mit Süssigkeiten angelockt und sich dabei als Cristiano Ronaldo ausgegeben. Anschliessend habe er ein weiteres Kind angesprochen und behauptet, der portugiesische Star warte in seinem Auto.

Doch als echter Fussballfan durchschaute der Kleine den Schwindel sofort und weigerte sich, ihm zu folgen. Sie fügt hinzu:

«Ausserdem waren seine Zähne nicht weiss»

Die Berner Polizei wird alarmiert. Sie trifft schneller als erwartet ein, da laut dem «Journal du Jura» zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits eine Streife unterwegs war. Kurz vor dem Vorfall war in der Gegend, direkt vor dem Schulhof, ein Radfahrer angegriffen worden.

Der Mann wurde schliesslich am Mittwochnachmittag identifiziert und festgenommen. «Wir nehmen solche Vorfälle sehr ernst», erklärte eine Sprecherin der Berner Polizei gegenüber dem «Journal du Jura». Am Mittwochabend befand sich der Mann noch auf der Polizeiwache.

Die Sprecherin fasste zusammen:

«Es ist möglich, dass die laufenden Abklärungen zu einer Vorsichtsmassnahme führen, beispielsweise zu einem Sperrbereich um Schulen herum.»

(jzs)