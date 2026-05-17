Der Linzer ASK sichert sich zum zweiten Mal in seiner Klubgeschichte das Double. Auf den Cupsieg liess das Team von Trainer Dietmar Kühbauer mit einem 3:0 bei Austria Wien den Meistertitel folgen. Bereits in der Saison 1964/65 gewann der LASK das Double. Seither blieb der Klub aus Oberösterreich ohne Titel. (car/sda)
Sport-News
Di Giannantonio siegt + Alex Marquez stürzt schwer + Linz gewinnt das Double
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Linz gewinnt zum zweiten Mal das Double
Kein Schweizer Podestplatz in Monte Carlo
Das Formel-E-Wochenende Monaco endet ohne Schweizer Podestplatz. Der frühere WM-Leader Edoardo Mortara fällt in der Gesamtwertung weiter zurück.
Nachdem Mortara am Samstag als 17. im Mahindra die Punkteränge deutlich verpasst hatte, lag der Genfer tags darauf im zweiten Rennen lange auf Podestkurs. Am Ende musste er sich jedoch mit dem 5. Platz begnügen. Nico Müller (Porsche) klassierte sich als Elfter und Siebter, Sébastien Buemi (Jaguar) belegte die Ränge 5 und 17.
Neuer WM-Leader ist der Neuseeländer Mitch Evans (Jaguar). Nach seinen Rängen 2 und 4 in Monte Carlo führt er die Gesamtwertung mit 128 Punkten vor Rowland (109) und Mortara (103) an. Das nächste und zugleich elfte von 17 Saisonrennen findet am 20. Juni in Sanya im Süden Chinas statt. (car/sda)
Nachdem Mortara am Samstag als 17. im Mahindra die Punkteränge deutlich verpasst hatte, lag der Genfer tags darauf im zweiten Rennen lange auf Podestkurs. Am Ende musste er sich jedoch mit dem 5. Platz begnügen. Nico Müller (Porsche) klassierte sich als Elfter und Siebter, Sébastien Buemi (Jaguar) belegte die Ränge 5 und 17.
Neuer WM-Leader ist der Neuseeländer Mitch Evans (Jaguar). Nach seinen Rängen 2 und 4 in Monte Carlo führt er die Gesamtwertung mit 128 Punkten vor Rowland (109) und Mortara (103) an. Das nächste und zugleich elfte von 17 Saisonrennen findet am 20. Juni in Sanya im Süden Chinas statt. (car/sda)
Wawrinka trifft auf Lucky Loser statt auf Gesetzten
Stan Wawrinka (ATP 125) trifft in der Startrunde des Geneva Open am Montag ab 18 Uhr auf den Italiener Raul Brancaccio (ATP 240). Sein designierter Startgegner, die Weltnummer 35 Alejandro Tabilo, sagte seine Teilnahme am Sonntag ab.
Stan Wawrinka steht als einziger Schweizer im Hauptfeld im Parc des Eaux-Vives. Der 20-jährige Genfer Kilian Feldbausch (ATP 355) unterlag in der 2. Runde der Qualifikation, für die er eine Wildcard erhalten hatte, dem Amerikaner Nihesh Basavareddy (ATP 154) mit 3:6, 2:6. (car/sda)
Stan Wawrinka steht als einziger Schweizer im Hauptfeld im Parc des Eaux-Vives. Der 20-jährige Genfer Kilian Feldbausch (ATP 355) unterlag in der 2. Runde der Qualifikation, für die er eine Wildcard erhalten hatte, dem Amerikaner Nihesh Basavareddy (ATP 154) mit 3:6, 2:6. (car/sda)
Di Giannantonio gewinnt Rennen mit schweren Stürzen
Fabio Di Giannantonio (Ducati) gewinnt am Sonntag auf der Rennstrecke Barcelona-Catalunya in Montmelo den MotoGP-Grand Prix von Katalonien. Das sechste Saisonrennen verlief ereignisreich mit sechs Stürzen, einem Rennabbruch, dann einem Neustart mit gleich wieder einem schweren Unfall und prominenten Verletzten.
Der Italiener Di Giannantonio kam zum zweiten GP-Sieg im MotoGP.
Das Rennen war zunächst in der 12. von 24 Rennrunden nach einem schweren Sturz des Spaniers Alex Marquez (Ducati) unterbrochen worden. Alex Marquez wurde in ein Spital gebracht; bei Rennende sickerten Informationen durch, wonach der Spanier ausser Lebensgefahr sei.
Beim zweiten Start kam es in der ersten Kurve zu einem weiteren Sturz, diesmal war Johann Zarco (Honda) betroffen.
Die Schlussrangliste gilt noch als provisorisch, weil gleich gegen mehrere Töffpiloten Untersuchungen laufen, weil der Reifendruck nicht den Normen entsprach. (car/sda)
Der Italiener Di Giannantonio kam zum zweiten GP-Sieg im MotoGP.
Das Rennen war zunächst in der 12. von 24 Rennrunden nach einem schweren Sturz des Spaniers Alex Marquez (Ducati) unterbrochen worden. Alex Marquez wurde in ein Spital gebracht; bei Rennende sickerten Informationen durch, wonach der Spanier ausser Lebensgefahr sei.
Beim zweiten Start kam es in der ersten Kurve zu einem weiteren Sturz, diesmal war Johann Zarco (Honda) betroffen.
Die Schlussrangliste gilt noch als provisorisch, weil gleich gegen mehrere Töffpiloten Untersuchungen laufen, weil der Reifendruck nicht den Normen entsprach. (car/sda)
Switolina triumphiert in Rom
Jelina Switolina gewinnt im Final des WTA-1000-Turnier in Rom gegen Coco Gauff 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Damit feiert die Ukrainerin nach 2017 und 2018 den bereits dritten Turniersieg in Italiens Hauptstadt.
Im entscheidenden dritten Satz gelangen Switolina gleich zwei Breaks hintereinander. Beim Stand von 5:2 und bei eigenem Aufschlag liess sie Gauff nicht mehr aufschliessen, sondern sicherte sich den Sieg nach beinahe drei Stunden. Zuvor hatte die Amerikanerin den zweiten Durchgang im Tiebreak gewonnen und damit einen Entscheidungssatz erzwungen. (abu/sda)
Im entscheidenden dritten Satz gelangen Switolina gleich zwei Breaks hintereinander. Beim Stand von 5:2 und bei eigenem Aufschlag liess sie Gauff nicht mehr aufschliessen, sondern sicherte sich den Sieg nach beinahe drei Stunden. Zuvor hatte die Amerikanerin den zweiten Durchgang im Tiebreak gewonnen und damit einen Entscheidungssatz erzwungen. (abu/sda)
Racing Santander steigt in die La Liga auf
Racing Santander steht als erster Aufsteiger in die La Liga fest. Zwei Runden vor Saisonende kann das Team aus Nordspanien nicht mehr von den ersten beiden Tabellenplätzen verdrängt werden.
Für Santander ist es die Rückkehr nach langer Abwesenheit. 2012 stieg der Klub aus der La Liga ab und wurde ein Jahr später direkt in die dritte Liga durchgereicht. Nun kehrt der Verein, der 1929 zu den Gründungsmitgliedern der spanischen Liga gehörte, in die höchste Spielklasse zurück. (abu/sda)
Für Santander ist es die Rückkehr nach langer Abwesenheit. 2012 stieg der Klub aus der La Liga ab und wurde ein Jahr später direkt in die dritte Liga durchgereicht. Nun kehrt der Verein, der 1929 zu den Gründungsmitgliedern der spanischen Liga gehörte, in die höchste Spielklasse zurück. (abu/sda)
WM-Silber für Kite-Surfer Stragiotti und Bronze für Elena Lengwiler
Schöner Erfolg für Gian Stragiotti an der WM im Kitesurfen vor Viana do Castelo in Portugal: Der 18-jährige Zürcher gewann in der olympischen Disziplin Formula Kite die Silbermedaille. Elena Lengwiler gewinnt an der WM im Kitesurf die Bronze-Medaille. (car/sda)
Staudenmann mit Premierensieg
Fabian Staudenmann feierte am Samstag in Ipsach eine Premiere. Im siebten Anlauf gewann der 26-jährige Berner zum ersten Mal das Seeländische Schwingfest. Im Schlussgang bezwang er den Emmentaler Überraschungsmann Jonas Wüthrich. Nach dreieinhalb Minuten setzte Staudenmann zum entscheidenden Wurf.
Für den 25-jährigen Wüthrich wäre es der erste Kranzfestsieg gewesen, während der eineinhalb Jahre ältere Staudenmann nun bei 21 steht. (abu/sda)
Für den 25-jährigen Wüthrich wäre es der erste Kranzfestsieg gewesen, während der eineinhalb Jahre ältere Staudenmann nun bei 21 steht. (abu/sda)
Nächster Titel für Manchester City
Bei seiner vierten Finalteilnahme in Folge gewinnt Manchester City zum zweiten Mal den FA Cup. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzt sich gegen Chelsea 1:0 durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Antoine Semenyo auf kunstvolle Weise: Nach einem Pass von Erling Haaland lenkte der 26-jährige Ghanaer den Ball per Hacke ins Tor. Damit feierte der Klub seinen insgesamt achten FA-Cup-Titel.
Für City ist es der zweite Titel in dieser Saison, nachdem das Team zuvor schon den Ligacup mit einem 2:0 gegen Arsenal gewonnen hatte. Auch das Triple ist weiterhin möglich: In der Liga liegt Manchester City zwei Runden vor Schluss nur zwei Punkte hinter Arsenal. (abu/sda)
Für City ist es der zweite Titel in dieser Saison, nachdem das Team zuvor schon den Ligacup mit einem 2:0 gegen Arsenal gewonnen hatte. Auch das Triple ist weiterhin möglich: In der Liga liegt Manchester City zwei Runden vor Schluss nur zwei Punkte hinter Arsenal. (abu/sda)
Alternate angles of Antoine Semenyo goal 72'
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Fabio Christen stürzt und Narvaez mit dem zweiten Etappensieg
Jhonatan Narvaez doppelt am Giro d'Italia nach. Der Ecuadorianer gewinnt nach der 4. auch die 8. Etappe.
Im Schweizer Lager wurde die Etappe durch die Abruzzen und Marken vom Ausstieg des Aargauers Fabio Christen geprägt. Der Fahrer des Schweizer Teams Q36.5 Pro Cycling Team stürzte zu Beginn des Teilstücks und musste die Rundfahrt aufgeben.
Im Schweizer Lager wurde die Etappe durch die Abruzzen und Marken vom Ausstieg des Aargauers Fabio Christen geprägt. Der Fahrer des Schweizer Teams Q36.5 Pro Cycling Team stürzte zu Beginn des Teilstücks und musste die Rundfahrt aufgeben.
Sinner baut Rekord weiter aus
Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen. Nach einem Dreisatz-Sieg gegen Daniil Medwedew steht die Weltnummer 1 im Final des Masters-1000-Turniers in Rom.
Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Jannik Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Im Final am Sonntag ist der Italiener beim Heimturnier in Rom auch gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit. Es wäre sein sechster Titel in Folge auf dieser Stufe. (car/sda)
Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Jannik Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Im Final am Sonntag ist der Italiener beim Heimturnier in Rom auch gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit. Es wäre sein sechster Titel in Folge auf dieser Stufe. (car/sda)
Alex Marquez Sprintsieger in Barcelona
Alex Marquez gewinnt den Sprint beim Grand Prix von Katalonien in Montmeló.
In Abwesenheit seines verletzt ausfallenden Bruders Marc Marquez setzte sich der Spanier auf der Strecke nordöstlich von Barcelona hauchdünn vor Landsmann Pedro Acosta auf KTM durch. Am Ende trennten die beiden nur 41 Tausendstel. Der 3. Platz ging an den Italiener Fabio Di Giannantonio, der wie Marquez auf einer Ducati fährt.
Aprilia erlebte derweil ein Rennen zum Vergessen. Während Jorge Martin stürzte, musste sich WM-Leader Marco Bezzecchi mit Platz 9 begnügen. (car/sda)
In Abwesenheit seines verletzt ausfallenden Bruders Marc Marquez setzte sich der Spanier auf der Strecke nordöstlich von Barcelona hauchdünn vor Landsmann Pedro Acosta auf KTM durch. Am Ende trennten die beiden nur 41 Tausendstel. Der 3. Platz ging an den Italiener Fabio Di Giannantonio, der wie Marquez auf einer Ducati fährt.
Aprilia erlebte derweil ein Rennen zum Vergessen. Während Jorge Martin stürzte, musste sich WM-Leader Marco Bezzecchi mit Platz 9 begnügen. (car/sda)
Jason Joseph misslingt Auftakt in Schanghai
Jason Joseph glückte der Saisonauftakt beim Diamond-League-Meeting in Schanghai nicht nach Wunsch. Der Basler belegte über 110 m Hürden Platz 7 in 13,51 Sekunden.
Der WM-Finalist konnte ab Mitte des Rennens nicht wie gewohnt Plätze gutmachen. Der Lauf sah zwar technisch sauber aus, aber sehr schnell war er nicht. Kommenden Samstag in Xiamen bietet sich bereits die Gelegenheit zur Verbesserung.
Das Rennen gewann Jamal Britt in Josephs Schweizer Rekordzeit von 13,07 Sekunden. Der Amerikaner setzte sich überraschend gegen den Landsmann und Weltmeister Cordell Tinch durch. (sda)
Der WM-Finalist konnte ab Mitte des Rennens nicht wie gewohnt Plätze gutmachen. Der Lauf sah zwar technisch sauber aus, aber sehr schnell war er nicht. Kommenden Samstag in Xiamen bietet sich bereits die Gelegenheit zur Verbesserung.
Das Rennen gewann Jamal Britt in Josephs Schweizer Rekordzeit von 13,07 Sekunden. Der Amerikaner setzte sich überraschend gegen den Landsmann und Weltmeister Cordell Tinch durch. (sda)
San Antonio Spurs stehen im NBA-Halbfinal
Die Spurs um Victor Wembanyama stehen in den NBA-Halbfinals. San Antonio besiegte in der Nacht auf Samstag die Minnesota Timberwolves 139:109 und gewann die Best-of-7-Serie 4:2.
Nach sechs Meisterschaften ohne Playoffs erlebt San Antonio dank einer jungen Generation einen spektakulären Aufschwung mit dem ersten Halbfinal seit 2017. Hinter ihrem riesigen Juwel, dem Franzosen Wembanyama (2,24 m), können die Texaner unter anderen auf De'Aaron Fox (21 Punkte am Freitag), aber auch auf Stephon Castle (32 Punkte) und Dylan Harper (15 Punkte) sowie weitere junge Talente zählen.
Der nächste Gegner heisst ab Montag Oklahoma City. Wembanyama, der mit 22 Jahren seine ersten Playoffs bestreitet, trifft somit auf den aktuellen MVP Shai Gilgeous-Alexander. Die beiden Mannschaften gehören der Western Conference an.
Im Osten wird ein siebtes Spiel nötig sein, um zwischen den Detroit Pistons und den Cleveland Cavaliers den Sieger zu ermitteln. Nach drei Niederlagen in Folge setzte sich Detroit in Spiel 6 mit 115:94 Punkten in Cleveland durch und bleibt damit im Rennen. Beide Teams hatten bereits ein Spiel 7 benötigt, um ihre erste Runde zu beenden. Der Sieger dieser Serie trifft im Finale der Eastern Conference auf die New York Knicks. (sda/afp)
Nach sechs Meisterschaften ohne Playoffs erlebt San Antonio dank einer jungen Generation einen spektakulären Aufschwung mit dem ersten Halbfinal seit 2017. Hinter ihrem riesigen Juwel, dem Franzosen Wembanyama (2,24 m), können die Texaner unter anderen auf De'Aaron Fox (21 Punkte am Freitag), aber auch auf Stephon Castle (32 Punkte) und Dylan Harper (15 Punkte) sowie weitere junge Talente zählen.
Der nächste Gegner heisst ab Montag Oklahoma City. Wembanyama, der mit 22 Jahren seine ersten Playoffs bestreitet, trifft somit auf den aktuellen MVP Shai Gilgeous-Alexander. Die beiden Mannschaften gehören der Western Conference an.
Im Osten wird ein siebtes Spiel nötig sein, um zwischen den Detroit Pistons und den Cleveland Cavaliers den Sieger zu ermitteln. Nach drei Niederlagen in Folge setzte sich Detroit in Spiel 6 mit 115:94 Punkten in Cleveland durch und bleibt damit im Rennen. Beide Teams hatten bereits ein Spiel 7 benötigt, um ihre erste Runde zu beenden. Der Sieger dieser Serie trifft im Finale der Eastern Conference auf die New York Knicks. (sda/afp)
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