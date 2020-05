Schweiz

Klima

Klimastreiker demonstrieren vor Zürcher Kantonsrat



Klimastreiker demonstrieren vor Zürcher Kantonsrat – zwei Personen festgenommen



Klimastreik-Aktivisten haben am Montagmorgen vor der Messehalle in Zürich-Oerlikon ein Transparent entrollt. Sie forderten darin einen stärkeren Einsatz für die Einhaltung der Klimaschutzziele.

Kletteraktion der Klimastreiker: Beim Eingang der Messehallen in Zürich-Oerlikon montierten zwei Aktivisten am Montagmorgen ein rund 40 Quadratmeter grosses Banner mit dem Schriftzug «Back to the Future – time for real change!».

Bild: twitter.com/klimastreik

Damit wollten sie die in Hallen tagenden Zürcher Kantonsräte und -rätinnen auf das aus ihrer Sicht ungenügende neue Klimaziel des Regierungsrats aufmerksam machen, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Der Klimaplan der Zürcher Regierung sieht Netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050 vor.



«Was der Regierungsrat hier vorgelegt hat, ist mutlos, zahnlos und vollkommen ungenügend», lässt sich Klimaaktivist Nino Preuss in der Mitteilung zitieren. Die Klimastreiker verlangen vom Kantonsrat, dass er bis zum 26. Oktober einen «dramatisch verbesserten Klimaplan» vorlegt.



Die zwei kletternden Jugendlichen kamen beim Eintreffen der Polizei selbständig herunter. Weil die Messe Zürich Strafantrag stellte, wurden die beiden, eine Frau und ein Mann im Alter von 17 und 16 Jahren, vorübergehend festgenommen, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Vor Ort waren rund eine Dutzend weitere Klimaaktivisten. (ch media/mlu)



