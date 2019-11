Schweiz

Migros eröffnet Geld-Wechselstube in Basel



In Genf gibt es sie schon seit Jahren, nun kommt die erste Migros-Wechselstube in die Deutschschweiz. In Basel eröffnet am Montag eine «Migros Change»-Filiale.

Die Migros verspricht gute Wechselkurse ohne Spesen und Gebühren in diversen Währungen. Die Filiale in Basel sei kein Pilotprojekt sondern bleibe fix bestehen, so ein Sprecher des Detailhändlers gegenüber «20 Minuten». Da es bei den Baslern laut Migros ein Bedürfnis nach Geldwechselangeboten gab, entschied man sich für eine Filiale in Basel. Weitere «Migros Change»-Stationen in der Deutschschweiz sind allerdings nicht in Planung.

Gegenüber Banken hat die migroseigene Wechselstube den Vorteil, dass sie längere Öffnungszeiten anbieten kann. Doch wie wichtig Wechselstuben in Zukunft generell noch bleiben, ist offen. Da immer mehr Menschen zur Kreditkarte greifen und kaum mehr mit Bargeld bezahlen, könnten auch Wechselstuben bald an Bedeutung verlieren. (ohe)

