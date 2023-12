Aldi Schweiz erhöht Löhne für 2024 um ein Prozent

Der Detailhändler Aldi erhöht die Löhne in der Schweiz für das nächste Jahr um ein Prozent. Damit steigt der Mindestlohn von Aldi laut einer Mitteilung vom Donnerstag auf monatlich 4700 Franken von zuvor 4646 Franken.

Bei zwei Kontrollen in einem Nagelstudio in Solothurn sind jeweils fünf Personen ohne gültige Arbeitsbewilligung angetroffen worden. Die Nageldesigner und der Betreiber des Nagelstudios werden angezeigt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.