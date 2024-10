Der Chef der Regionalpolizei wird die Kantonspolizei St. Gallen per Ende Januar verlassen. Bild: KEYSTONE

St. Galler Polizeichef verlässt nach Selbstunfall die Polizei

Der Chef der Regionalpolizei wird die Kantonspolizei St. Gallen per Ende Januar verlassen. Der 63-Jährige hatte im August alkoholisiert einen Selbstunfall verursacht. Die Polizei reichte eine Strafanzeige ein, weil geheime Informationen an die Öffentlichkeit gelangten.

Das Polizei-Kadermitglied wird nicht mehr in den Polizeidienst zurückkehren, wie die Staatskanzlei des Kanton St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Eine Atemalkoholmessung nach dem Unfall im August habe einen positiven Wert ergeben.

Seit dem Unfall sei Valentin Aggeler aus persönlichen Gründen krankgeschrieben gewesen. «Den Entscheid von Aggeler, sich per Ende Januar 2025 vorzeitig pensionieren zu lassen, begrüsst das Sicherheits- und Justizdepartement», schrieb die Staatskanzlei. (sda)