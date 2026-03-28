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Zeitumstellung März 2026: So weiss man, wie die Zeit umgestellt wird

User Unser

Wie merkst du dir die Zeitumstellung? Wir suchen die besten Eselsbrücken!

Können wir dieses Wochenende nun länger schlafen, oder nicht? Diese (hilfreichen) Eselsbrücken können Abhilfe schaffen.
28.03.2026, 19:0228.03.2026, 19:02

Samstagnacht ist es wieder so weit: Wir stellen die Zeit um. Und obwohl dies zweimal im Jahr passiert, vergessen die meisten von uns, ob wir jetzt eine Stunde mehr oder weniger schlafen können.

Deshalb haben wir uns in der Redaktion nach den besten Eselsbrücken zur Zeitumstellung umgehört. Es scheint aber so, als wären die meisten von uns auch ratlos.

Toggis Eselsbrücke ist nur etwas für Leute, die Englisch können:

Spring forward, fall back.
Patrick Toggweiler

Dann gibt es natürlich auch noch die Verpeilten:

Am Sonntag aufstehen. Nichts merken. Zirka eine halbe Woche später sich dann fragen, weshalb die Backofenuhr falsch geht.
Oliver Baroni

Eine besonders beliebte Eselsbrücke ist die mit den Gartenstühlen.

Sommerzeit = Stühle rausstellen = Zeiger vorstellen

Winterzeit = Stühle zurück ins Innere = Zeiger zurückdrehen
Vroni Fehlmann
gartenstuhl
So, da steht der Stuhl nun. Und jetzt? Sind wir hier bei Bad Bunnys Halbzeitshow?Bild: Shutterstock

Das Glas ist halb leer, hast du gesagt?

Der Pessimist in mir geht einfach immer davon aus, dass ich eine Stunde verliere. Dann kann ich nur positiv überrascht werden.
Michael Shepherd

So, nun aber genug mit den Pessimisten. Sonnenuntergang, anyone?

Ich denke immer an den Sonnenuntergang und dass der nach der Zeitumstellung später ist, bspw. plötzlich um 19 Uhr statt 18 Uhr, und dementsprechend die Uhrzeit nach vorne gestellt wird.
Kilian Marti
sonnenuntergang in bayern, deutschland
Um das zu sehen, musst du im Sommer länger wach bleiben.Bild: Shutterstock

Und dann gibt es natürlich noch diese Menschen, die einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit haben:

Im Herbst wird es kälter und dunkler, da ist es nur gerecht, wenn wir eine Stunde länger schlafen können. Und im Frühling wird es heller und wärmer, dafür müssen wir aber eine Stunde Schlaf lassen.
Lara Knuchel

Wenn ihr eine sehr viel bessere Eselsbrücke habt, wie ihr euch die Zeitumstellung merkt, dürft ihr die nun gerne in die Kommentare schreiben!

(cmu)

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Im Frühling wird die Uhr um eine Stunde nachgestellt, im Herbst eine Stunde zurück.
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