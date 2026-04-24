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Tag des Schweizer Biers 2026: Diese schmecken am meisten

Ein Besucher traegt ein T-Shirt mit dem Schweizer Kreuz und einen Becher Bier, waehrend der Bundesfeier, am Freitag, 1. August 2025 auf dem Bundesplatz in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Biere gibt es wie Sand am Meer, doch heute widmen wir uns dem inländischen Gebräu.Bild: keystone
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Heute ist Tag des Schweizer Biers! Das sind unsere Lieblinge – und deins? 🍺

24.04.2026, 09:5124.04.2026, 09:51
Team watson
Team watson

Warum wir heute über Bier schreiben? Zwei Gründe: Es ist Freitag und der Tag des Schweizer Biers. Zu diesem Anlass haben wir uns auf der Redaktion darüber gezofft, welches denn eigentlich das beste ist. Nun hast du die Chance, die Frage endgültig zu entscheiden, den Poll findest du am Ende der Story. Hier unsere Auswahl:

Inhaltsverzeichnis
Corsin und Oli: QuöllfrischPeter: HirnibräuSergio: Valaisanne White IPANils: BrandlöscherLeo: Monsteiner MunggaRalf: StadtguetLucas: Biera EngiadinaisaNik: Adler BräuWas sagst du dazu?

Corsin und Oli: Quöllfrisch

Es gibt sie auch bei uns, die Quöllfrisch-Mainstreamer. «Mein Lieblingsbier ist Quöllfrisch. Herrlich», sagt etwa Corsin. Ähnlich unkreativ zeigt sich auch Oli: «Ein kühles Quöllfrisch aus der Dose. Mehr braucht es nicht.» Ab jetzt wird es abwechslungsreicher, versprochen.

Peter: Hirnibräu

«Ein spezieller Name, aber das beste Bier der Stadt Zürich. Erhältlich nur in 0,75 Liter Bügelflaschen und nur im Rampenverkauf am Freitagabend. Und der Brauer ist ein Schulkollege.»

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So lacht Peter, wenn er sich ein Hirnibräu zuführen kann.Bild: Shutterstock

Sergio: Valaisanne White IPA

«Natürlich werden jetzt einige sagen, dass ich als Walliser befangen bin. Ich muss aber sagen, auch aus ganz neutraler Sicht ist diese Mischung aus Weizenbier und IPA an einem Sommertag einfach das perfekte Genussbier.»

Nils: Brandlöscher

«Ein einfaches Bier um den (Durst) Brand zu löschen. Mit lässigem Design und einer Anleitung auf jeder Dose, falls man vergisst, wie man es am besten anwendet.»

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Nils, wenn es Brandlöscher gibt.Bild: EPA/DPA

Leo: Monsteiner Mungga

«Das beste Bier kommt meiner Meinung nach aus Monstein bei Davos und heisst Mungga. Es ist leicht, trotzdem schmeckt man das Hopfige heraus, genau so muss Bier sein. Eventuell ist meine Einschätzung aber durch damit verbundene Feriengefühle beeinflusst.»

Ralf: Stadtguet

«Das blonde Stadtguet aus Winterthur ist wirklich ein richtig gutes Bier, eines, das so ist, wie man sich ein richtig gutes Bier vorstellt. Wenn es dann noch schön gekühlt ist, eine klare Empfehlung an jeden, der sich gerne ein richtig gutes Bier gönnt. Falls ich es noch nicht erwähnt habe: Es ist wirklich richtig gut.»

Lucas: Biera Engiadinaisa

«Das beste Schweizer Bier ist für mich das Biera Engiadinaisa oder ‹Tschliner Bier› aus der Bieraria Tschlin. Trinke ich immer in den Ferien im Engadin, im Winter im Après-Ski und im Sommer nach (und während) dem Wandern. Sonnenschein, Bergpanorama, ein kühles Bierli – was will man mehr?! Vielleicht schmeckt es genau deshalb so gut.»

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Ferienbilder von Lucas aus dem Engadin.Bild: EPA/DPA

Nik: Adler Bräu

«Ich empfehle Adler Bräu aus dem Glarnerland. Das Bügel-Spez ist natürlich ein echtes Erlebnis, aber noch besser ist das dunkle Fridolin Kundert – zusätzlicher Pluspunkt: Das gibt es noch in den alten 58cl-Flaschen!»

Was sagst du dazu?

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Am 2. August 2024 ist internationaler Tag des Bieres!Hier: Gerstensaft für «Muddi» Merkel.
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