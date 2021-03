Spass

Reisen

St. Patrick's Day: 23 witzige Bilder, aus Irland!



Bild: shutterstock

Happy St. Patrick's Day! 23 unterhaltsame Bilder aus Irland

Happy St. Patrick's Day!

Das irische Volk feiert heute seinen Nationalfeiertag. Normalerweise wÀren die Strassen voller Leute, Kobolde und Guinness. Aber ja, Corona ...

Wir sind aber ganz sicher, dass die Irinnen und Iren einen Weg finden, um ihr Land und ihre MentalitĂ€t zu feiern. Denn eines ist ganz sicher: Sie sind ein spezielles Völkchen – und das ist keines Falls negativ gemeint.

Sie sind sich ihrem Kultstatus bewusst und scheuen sich nicht, diesen zu zelebrieren. In diesem Sinne: Up the Irish!

Wer wĂŒrde sich trauen, mit 80 km/h ĂŒber diese Strasse zu brettern?

«Wir fordern dich verdammt nochmal heraus.»

KreativitÀt, aus Liebe zum Sport.

Mit dem Vorurteil ĂŒber ihr schlechtes Wetter gehen die Iren ganz selbstironisch um.

«Gelbes Objekt am Himmel gesichtet.»

Ein typisch irischer Verkehrsstau?

Auge um Auge, HĂ€ufchen um HĂ€ufchen.

SinngemĂ€ss: «Hunde dĂŒrfen hier nicht hin kacken. Falls sie es doch tun, stecken wir ihnen die Nase ins HĂ€ufchen.»

Wenn Iren nicht wissen, wie sie ihr Bier transportieren sollen.

«Improvisieren. Anpassen. DrĂŒberstehen.»

Was wohl die Geschichte hinter diesem Bild sein mag?

Bei Hundekacke verstehen die Iren keinen Spass. Oder eben genau doch? đŸ˜

«Gefahr: Elektrisches Gras – wird durch Hundekot aktiviert.»

Ob das obige Kack-Schild auch fĂŒr diese beiden hier gilt?

Diesen beiden sind Hundevorschriften auf jeden Fall schei**egal.

Also wie jetzt? Oder hat das was mit dem Linksverkehr in Irland zu tun? đŸ€š

«Links abbiegen.»

Die Erwartungen von Touristen vs. die RealitÀt.

Wo sonst, als in Irland? Das jĂ€hrliche Treffen fĂŒr Rothaarige in Dublin.

Wenn die Fahrt mit dem Tiertransporter fĂŒr nur eine Kuh zu viel Aufwand ist.

Irland ist offensichtlich kein Platz fĂŒr Weicheier ... aber fĂŒr Vandalen.

«Er ist so ein Weichei.»

Sie sind direkt und reden nicht drum herum.

«Hör auf, deinen Hund hierhin scheissen zu lassen, du Bastard.»

Sie nutzen die Ressourcen, die sie haben.

In welchem Zusammenhang die Ambulanz mit Guinness Bier steht, ist uns auch nicht klar. (Oder doch.)

Das erklÀrt einiges.

«Pubs, die offizielle Sonnencreme Irlands.»

Welch kulinarische Vielfalt.

«Irisches 7-Gang-MenĂŒ: 6 Bier und eine Kartoffel.»

FĂŒr die, die es statt einem 7-GĂ€nger lieber einfach mögen:

«Suppe des Tages: Whiskey!»

Die Leute haben gelernt, sich mit dem oft schlechten Wetter zu arrangieren.

Keine Sorge, die Iren werden ihren Tag feiern. In Zeiten der Pandemie sind auch sie nĂ€her zusammen gerĂŒckt.

(smi)

