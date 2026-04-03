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Emmentaler: So retteten Schweizer Käser die Löcher

So retteten Schweizer Käser die Löcher im Emmentaler

Nach jahrelangen Problemen mit den Löchern im Emmentaler Käse haben Schweizer Käser eine Lösung parat: Sie dürfen nach einem Gerichtsstreit nun «Lochansatzpulver» verwenden.
03.04.2026, 08:1803.04.2026, 08:18

«Ich bin sehr froh, dass es dieses Pulver gibt», sagt Käsermeister Andreas Brunner (58). «Ich hatte über die Jahre immer weniger Löcher.»

Das Problem: die Milch ist zu sauber geworden. Früher, als die Kühe noch von Hand gemolken wurden, waren nach Angaben von Fachleuten immer Heupartikel aus dem Stall in der Milch. Daran bildeten sich bei der Käsegärung die Löcher. Mit automatischen Melkmaschinen geht die Milch aber vom Euter direkt zur Kühlung in einen Tank, ohne Heupartikel.

An exhibitor prepares an Emmentaler cheese for tasting, during the 37th World Cheese Awards, at the Festhalle in Bern, Switzerland, November 13, 2025. More than 5,244 cheeses from 46 countries are com ...
37. World Cheese Awards in der Festhalle in Bern: Ein Aussteller bereitet einen Emmentaler zur Verkostung vor. (13. November 2025)Bild: keystone

Gemahlene Bioheublumen

Das Lochansatzpulver besteht zu 100 Prozent aus gemahlenen Bioheublumen. Brunner verwendet für die Produktion von mehr als 600 Kilogramm Käse gerade mal eine Messerspitze. «Bei mir ist es mit den Löchern dadurch besser geworden», sagt er.

Der Verband Emmentaler Switzerland musste für den Einsatz von Lochansatzpulver vor Gericht ziehen. «Heublumenpulver sei zurzeit die einzige und beste Lösung gegen die verschwindenden Löcher», fasste das Bundesverwaltungsgericht seinen Antrag zusammen. Das Bundesamt für Landwirtschaft, das strenge Auflagen für Agrarprodukte hat, wollte den Einsatz nicht zulassen. Es befürchtete eine Industrialisierung der Produktion. Deshalb ist der Weg erst seit dem Urteil des Gerichts 2025 frei. (sda/dpa)

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