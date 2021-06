Schweiz

Liveticker

Abstimmung Juni: Die ersten Reaktionen und Ergebnisse im Liveticker



Bild: KEYSTONE

Liveticker

Beim CO2-Gesetz zeichnet sich ein knappes Rennen ab ++ Agrarinitiativen mit schwerem Stand



Heute stimmt die Schweiz gleich über fünf nationale Vorlagen ab. Wir berichten laufend.



Der Schweiz steht ein intensiver Abstimmungssonntag bevor: Das Stimmvolk befindet über fünf nationale Vorlagen. Es handelt sich um die Referenden zum CO2- und Covid-19-Gesetz, um die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiativen sowie um das Gesetz über die polizeilichen Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus.

Neben den fünf eidgenössischen Vorlagen werden dem Stimmvolk in zwölf Kantonen 20 Sachvorlagen zur Entscheidung vorgelegt. Die Brandbreite reicht von einfachen Kreditbegehren in den Kantonen Uri, Solothurn und Basel-Landschaft bis hin zu einer «Lichtverschmutzungsinitiative» im Kanton Schaffhausen.

Liveticker: 13. Juni 2021: Abstimmungen CO2, Agrarinitiativen, PMT, Covid-Gesetz Schicke uns deinen Input Agrarinitiativen auf der Kippe Bei den beiden Volksinitiativen lagen nach einem hitzigen Abstimmungskampf zuletzt die Gegnerinnen und Gegner vorn. Die Pestizidinitiative verlangt, dass synthetische Pestizide verboten werden. Darüber hinaus sollen Lebensmittel, die mithilfe synthetischer Pestizide hergestellt wurden, nicht mehr in die Schweiz importiert werden dürfen. Grüne, SP und EVP unterstützen die Initiative.



Jährlich subventioniert der Bund die Landwirtschaft mit Direktzahlungen im Umfang von 3,5 Milliarden Franken. Die Trinkwasserinitiative fordert nun, dass diese Subventionen künftig nur für Bewirtschaftungsweisen ausgerichtet werden, welche die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden und das Trinkwasser nicht verschmutzen. Ja zur Initiative sagen SP, Grüne und GLP. Deutlicher Ja-Trend beim PMT Ein deutliches Ja zeichnete sich beim Gesetz über die präventiven polizeilichen Massnahmen gegen den Terrorismus (Anti-Terror-Gesetz) ab. Dies trotz Kritik von Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsexperten, die das Gesetz auch bekämpften, weil die Massnahmen bereits gegen Zwölfjährige verhängt werden können. Abstimmung über CO2-Gesetz mit Spannung erwartet Dass der Klimawandel Tatsache ist, haben im Abstimmungskampf auch die Gegner des CO2-Gesetzes nicht bestreiten mögen. Die Frage war vielmehr, ob das CO2-Gesetz das angemessene Mittel ist, um dem Klimawandel zu begegnen.



160 Parlamentarierinnen und Parlamentarier standen im Abstimmungskampf gemeinsam für ein Ja ein. Das CO2-Gesetz sei «machbar, vernünftig und notwendig», hiess es von Seiten der Befürworter. Die SVP lehnt das Gesetz ab, weil es «allen Grundsätzen einer freiheitlichen und bürgernahen Politik» widerspreche.



Die Zustimmung zur Vorlage sank, je näher das Abstimmungsdatum rückte. Bei der letzten SRG-Umfrage Anfang Juni wollten noch 54 Prozent ein Ja in die Urne legen, 43 Prozent wollten das Gesetz ablehnen, 3 Prozent waren noch unentschieden. Was genau würde sich mit dem CO2-Gesetz ändern? Klima-Killer ade? Die 8 wichtigsten Punkte zum neuen CO2-Gesetz von Adrian Müller Wieso stimmen wir eigentlich über das Covid-Gesetz ab? 11 Warum wir über das Covid-Gesetz abstimmen und was bei einem Nein passiert von Leo Helfenberger Um was geht es eigentlich beim PMT-Gesetz? Wie umsetzbar sind eigentlich die Agrarinitiativen? 174 Analyse Wie umsetzbar sind die Agrarinitiativen? Ein Faktencheck von Peter Blunschi Auch in den Kantonen stehen interessante Vorlagen an 6 Die 5 spannendsten kantonalen Abstimmungen könnten emotional werden

Diese Initiativen stehen auf dem Programm:

Bei der Abstimmung zum CO2-Gesetz geht es um die Strategie der Schweiz bis 2030, um Treibhausgas-Emissionen zu senken. So will die Schweiz ihre Versprechungen zum Pariser Klimaabkommen einhalten.

Das Covid-Gesetz dient dem Bundesrat als Mittel, die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie in der Schweiz abzufedern und weiteren Bestimmungen – zum Beispiel zu Geimpften – einen gesetzlichen Rahmen zu geben.

Zudem beschäftigt uns an diesem Sonntag die Schweizer Landwirtschaft. Die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiativen wollen den Einsatz synthetischer Pestizide in der Schweiz einschränken. Dabei will erstere Initiative den Verzicht auf Pestizide als Voraussetzung für finanzielle Unterstützung festlegen. Letztere will synthetische Pestizide sogar komplett verbieten.

Als Letztes steht noch ein neues Antiterror-Gesetz (PMT-Gesetz) auf dem Programm. Hier wollen Bundesrat und Parlament der Schweizer Polizei ermöglichen, präventive Massnahmen gegen allfällige terroristische Bedrohungen in der Schweiz zu ergreifen.

Neben den fünf eidgenössischen Vorlagen werden dem Stimmvolk in zwölf Kantonen 20 Sachvorlagen zur Entscheidung vorgelegt. Die Brandbreite reicht von einfachen Kreditbegehren in den Kantonen Uri, Solothurn und Basel-Landschaft bis hin zu einer «Lichtverschmutzungsinitiative» im Kanton Schaffhausen.

Um Löhne geht es in Basel-Stadt und im Tessin: Als erster Deutschschweizer Kanton könnte Basel-Stadt einen gesetzlich verankerten Mindestlohn einführen. Im Kanton Tessin sollen zurückgetretene oder abgewählte Regierungsräte keine lebenslange Pension mehr erhalten. Und im Kanton Graubünden muss wieder einmal über das Wahlsystem für das Kantonsparlament entschieden werden: Bereits zu neunten Mal wird dem Volk ein Wechsel vom Majorz- zum Proporzsystem vorgelegt.

Das sagen die Prognosen:

Im Vorfeld von Abstimmungen finden in der Schweiz stets Umfragewellen zu den Stimmabsichten statt. Das Meinungsforschungsinstitut gfs führt dabei zwei, Tamedia jeweils drei Umfragen durch. So sehen die Prognosen aus:

Beim CO2-Gesetz dürfte es knapp werden. Bei den ersten Umfragen Ende April lagen die Befürworter zwar noch deutlich vorne, dieser Abstand ist aber bis zur letzten Umfrage am 2. Juni auf 53 Prozent Ja zu 46 Prozent Nein geschrumpft.

Das Covid-Gesetz und das PMT-Gesetz dürfte mit deutlicher Mehrheit angenommen werden. In allen Umfragen lagen die Befürworter teilweise mit deutlich über 60 Prozent der Stimmen vorne.

Die Trinkwasser- und Pestizid-Initiativen dürften es schwierig haben. Hier lag die Zustimmung Anfang April noch relativ hoch, mittlerweile liegen aber bei beiden Initiativen die Gegner vorne. Zum vollständigen Bericht zu den Umfrageresultaten geht es hier entlang.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das Anti-Terror-Gesetz – erklärt in 99 Sekunden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter