Favorit England siegt zum EM-Auftakt gegen harmlose Kroaten

Mitfavorit England startet mit einem überzeugenden und verdienten Sieg in die Europameisterschaft. Im heimischen Wembley-Stadion gewinnen die Engländer gegen Kroatien 1:0.

Den einzigen Treffer der Schlüsselpartie um den Gruppensieg erzielte Raheem Sterling in der 57. Minute nach einem Pass in die Tiefe von Kalvin Phillips. Das Tor fiel nach einer Phase, in der es den Kroaten gut gelungen war, die Offensivstärke des englischen Angriffs um Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount und Sterling zu neutralisieren. Selbst kamen die Kroaten einem Torerfolg indes nicht nahe. Ein weit verzogener Volley von Ante Rebic nach 65 Minuten war die gefährlichste Offensivszene der WM-Finalisten von 2018.

Vor 22'500 Zuschauern legten die Engländer im Wembley-Stadion furios los. Bereits nach fünf Minuten kam Foden dem Führungstreffer sehr nahe. Sein Schlenzer mit dem linken Fuss ins entfernte Eck prallte vom Innenpfosten zurück.

Auch ohne Maguire sattelfest

Etwa 20 Minuten dauerte die Druckphase des Heimteams, das im Idealfall sechs von sieben möglichen Partien in London wird bestreiten können. Danach verlief die Partie ausgeglichener, ohne dass die Engländer selbst in grössere Gefahr gerieten. Dass der Innenverteidiger Harry Maguire nicht rechtzeitig für die erste Partie fit wurde, fiel nicht ins Gewicht.

Bei den «Three Lions», deren hochkarätiges Kader grosse Erwartungen schürt, überzeugte beim Arbeitssieg insbesondere Leeds-Profi Phillips, der im defensiven Mittelfeld neben Declan Rice den Vorzug vor Dortmunds Youngster Jude Bellingham erhielt und sowohl im Defensiv- als auch im Offensivspiel Akzente setzte.

Bellingham jüngster EM-Spieler

Mit seiner Einwechslung nach 82 Minuten avancierte Bellingham, der am 29. Juni 18 Jahre alt wird, dennoch zum jüngsten Spieler, der jemals an einem EM-Turnier eingesetzt wurde. Jadon Sancho, der zweite BVB-Söldner in Englands Team, stand ohne nähere Angaben nicht im 23-köpfigen Aufgebot.

Für England geht es am Donnerstag gegen Schottland weiter. Tags darauf spielt Kroatien in Glasgow gegen Tschechien. Der Erstplatzierte wird es in den Achtelfinals mit dem Zweiten der Gruppe F mit Frankreich, Deutschland und Portugal zu tun bekommen. Der Zweitplatzierte trifft auf den Zweiten aus der Gruppe E mit Spanien und Polen.

Bild: keystone

England - Kroatien 1:0 (0:0)

Wembley, London. 22'500 Zuschauer. SR Orsato (ITA).

Tor: 57. Sterling 1:0.

England: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling (92. Calvert-Lewin), Mount, Foden (71. Rashford); Kane (82. Bellingham).

Kroatien: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic (70. Vlasic), Kovacic (85. Pasalic); Kramaric (70. Brekalo), Rebic (79. Petkovic), Perisic.

Bemerkungen: England ohne Maguire (rekonvaleszent). Sancho nicht im 23-Mann-Aufgebot. 6. Pfostenschuss Foden. Bellingham mit 17 Jahren und 11 Monaten jüngster eingesetzter EM-Spieler der Geschichte.

Verwarnungen: 42. Caleta-Car (Hands), 48. Kovacic (Foul), 64. Foden (Foul), 66. Brozovic (Foul).

(nih/sda)

