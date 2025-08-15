freundlich25°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Versunkenes Kleinflugzeug aus Genfersee geborgen

lors d&#039;une operation de recuperation d&#039;un avion accidente dans le lac Leman, ce vendredi 15 aout 2025 depuis les rives de la Plage de la Crottaz, a Corseaux. Un petit avion de tourisme bipla ...
Das Flugzeug wurde aus dem Genfersee geborgen.Bild: keystone

Versunkenes Kleinflugzeug aus Genfersee geborgen

15.08.2025, 19:1315.08.2025, 19:13
Mehr «Schweiz»

Einsatzkräfte haben ein nach einer Notwasserung im Genfersee versunkenes Sportflugzeug am Freitagnachmittag bei Vevey VD geborgen. Die beiden Flugzeuginsassen konnten sich beim Unfall am Dienstag in ein Boot retten.

Un avion ICP Savannah S, immatricule F-JLHM, est remorque en dehors du Lac Leman sur une barge de l&#039;entreprise Orlatti lors d&#039;une operation de recuperation par la brigade du lac de la police ...
Bild: keystone

«Die Bergungsarbeiten vor dem Strand in Corseaux bei Vevey wurden mit Hilfe eines speziell für diesen Einsatz gecharterten Lastkahns durchgeführt, der mit einem Kran und einer Winde ausgestattet war», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Waadt der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie wurden von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) in Zusammenarbeit mit der Seepolizei des Kantons Waadt durchgeführt.

Aus 30 Metern Tiefe geholt

Taucher überprüften alle Unterwasserverbindungen, insbesondere die Befestigung der Seile, wie der Sprecher ausführte. Das Wrack der zweisitzigen Maschine – eine ICP Savannah S – lag in einer Tiefe von etwa 30 Metern.

Un avion ICP Savannah S, immatricule F-JLHM, est remorque en dehors du Lac Leman sur une barge de l&#039;entreprise Orlatti lors d&#039;une operation de recuperation par la brigade du lac de le gendar ...
Bild: keystone

«Im Laufe der Woche wurden Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Flugzeug ohne Risiko geborgen werden kann», erklärte der Sprecher weiter. Die Verschmutzung schätzt die Polizei als gering ein.

«Im kleinen Zweisitzer befand sich noch etwas Treibstoff», fügte der Sprecher hinzu. Ein Schleppboot, das den Lastkahn zog, brachte das etwa 600 Kilogramm schwere Flugzeug anschliessend an Land.

Über dem See Höhe verloren

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 16 Uhr. Das Sportflugzeug versuchte aus noch ungeklärten Gründen eine Notwasserung. Es war auf dem Weg zurück zum Flugplatz Bex VD, von wo es am Morgen gestartet war, als es laut Polizei über dem Genfersee an Höhe verlor. Nach dem Aufprall auf das Wasser überschlug sich die Maschine und sank.

Die beiden Insassen konnten sich aus eigener Kraft befreien und stiegen anschliessend in ein privates Boot, das ihnen zu Hilfe gekommen war. Sie wurden nur leicht verletzt.

Beim Piloten handelte es sich um einen 62-jährigen Waadtländer, eine 31-jährige Belgierin begleitete ihn als Passagierin. Es handelte sich um einen Privatflug. Niemand sonst wurde auf dem See verletzt.

Zuständig für die Untersuchung ist die Bundesanwaltschaft in Koordination mit der Sust. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gefährliches Pilotenleben
1 / 6
Gefährliches Pilotenleben
Edmond Audemars im Cockpit mit Sauerstoffmaske im Rahmen eines Welthöhenrekords (6700 m).
quelle: museum für kommunikation, bern, (fff_65667) / unbekannt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Glück im Unglück: Flugzeug stürzt auf Golfplatz und entgeht haarscharf der Katastrophe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
FCSG-Stürmer Geubbels verhandelt mit Paris +++ Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
5
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Zeit statt Geld – der HCD lockt Ken Jäger mit Sieben-Jahres-Offerte
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Dir haben die Banknoten der SNB nicht gefallen? Hier 6 weitere Konzepte für dich
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will ab den 2030ern eine neue Banknoten-Serie in Umlauf bringen. Aktuell sucht sie noch eine passende Serie. Wir hätten da ebenfalls ein paar Vorschläge.
Gleich zwölf verschiedene Konzepte präsentierte die Schweizerische Nationalbank am Mittwoch. Nun darf die Bevölkerung abstimmen, welche der sechs Konzepte es in die zweite Wettbewerbsstufe schaffen. Das vorgegebene Thema lautet «Die Schweiz und ihre Höhenlagen».
Zur Story