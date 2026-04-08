Swiss flog über Ostern etwas weniger – diese Destinationen waren beliebt

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Die Swiss hat über Ostern etwas weniger Flüge durchgeführt und auch weniger Passagiere befördert als im Vorjahr. Auch die Pünktlichkeit nahm leicht ab.

Zwischen Karfreitag und Ostermontag flogen über 211'000 Fluggäste mit der Schweizer Airline. Das sind rund 6 Prozent weniger als zu Ostern 2025, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Bei den Fluggästen hoch im Kurs waren Städtetrips nach London, Berlin und Barcelona. Bild: keystone

Die Swiss führte insgesamt 1657 Flüge durch. Das sind 68 Flüge weniger als vor einem Jahr. Trotz der Abnahme nahmen die Verspätungen etwas zu.

Rund 77 Prozent der Flüge seien pünktlich gewesen und hätten damit innerhalb einer Viertelstunde des geplanten Zeitfensters abgehoben, hiess es. Im Vorjahr waren es noch rund 79 Prozent gewesen.

Bei den Fluggästen hoch im Kurs waren Städtetrips nach London, Berlin und Barcelona. Unter den Fernzielen beliebt waren die US-Städte New York, Miami und Chicago. Im Mai wird die Swiss nun noch öfter Destinationen wie Málaga, Alicante, Stockholm und Athen anfliegen. (sda/awp)