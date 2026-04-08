sonnig15°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Swiss flog über Ostern etwas weniger – diese Destinationen waren beliebt

Swiss flog über Ostern etwas weniger – diese Destinationen waren beliebt

08.04.2026, 11:1008.04.2026, 11:10

Die Swiss hat über Ostern etwas weniger Flüge durchgeführt und auch weniger Passagiere befördert als im Vorjahr. Auch die Pünktlichkeit nahm leicht ab.

Zwischen Karfreitag und Ostermontag flogen über 211'000 Fluggäste mit der Schweizer Airline. Das sind rund 6 Prozent weniger als zu Ostern 2025, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

ARCHIVBILD --- ZUM ARTIKEL VON KEYSTONE-SDA ZU DEN HALBJAHRESZAHLEN VON SWISS INT. AIRLAINES STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILD ZUR VERFUEGUNG-Parked planes of the airline Swiss at the airport in Zurich ...
Bei den Fluggästen hoch im Kurs waren Städtetrips nach London, Berlin und Barcelona.Bild: keystone

Die Swiss führte insgesamt 1657 Flüge durch. Das sind 68 Flüge weniger als vor einem Jahr. Trotz der Abnahme nahmen die Verspätungen etwas zu.

Rund 77 Prozent der Flüge seien pünktlich gewesen und hätten damit innerhalb einer Viertelstunde des geplanten Zeitfensters abgehoben, hiess es. Im Vorjahr waren es noch rund 79 Prozent gewesen.

Bei den Fluggästen hoch im Kurs waren Städtetrips nach London, Berlin und Barcelona. Unter den Fernzielen beliebt waren die US-Städte New York, Miami und Chicago. Im Mai wird die Swiss nun noch öfter Destinationen wie Málaga, Alicante, Stockholm und Athen anfliegen. (sda/awp)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Swiss führt neue Regeln für Powerbanks an Bord ein – das musst du wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Alter Rekord pulverisiert: So oft wurde der Magic Pass im ersten Monat verkauft
Die erste Verkaufsphase für den Magic Pass ist durch. Wenig überraschend wurde dabei ein neuer Rekord aufgestellt: Um satte 23 Prozent nahmen die Verkäufe zu.
341'000 Mal wurde der Magic Pass für die neue Saison im ersten Monat verkauft. Das ist eine Zunahme von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Schon damals erreichte der Westschweizer Bergbahnen-Tarifverbund mit einer Zunahme von 63 Prozent einen Rekord.
Zur Story