Jonas Vingegaard lanciert die letzte Giro-Woche mit einem weiteren Etappensieg. Der Däne im rosafarbenen Leadertrikot nutzt den Abstecher ins Tessin, um sich im Gesamtklassement weiter von der Konkurrenz abzusetzen. Der Captain des Teams Visma Lease-a-Bike war auch bei der vierten Bergankunft dieser 109. Italien-Rundfahrt eine Klasse für sich. Er gewann das 16. Teilstück über 113 km von Bellinzona nach Carì solo und baute mit seinem vierten Etappensieg die Führung im Gesamtklassement auf mehr als vier Minuten aus.
Zweiter bei der Bergankunft im Tessin wurde mit einem Rückstand von 1:09 Minuten der Österreicher Felix Gall, der neu auch den 2. Rang im Gesamtklassement belegt. Der Portugiese Afonso Eulalio, der am Samstag nach zehn Tagen in Rosa von Vingegaard als Leader abgelöst wurde, fiel vom 2. in den 5. Gesamtrang zurück. (riz/sda)
Zweiter bei der Bergankunft im Tessin wurde mit einem Rückstand von 1:09 Minuten der Österreicher Felix Gall, der neu auch den 2. Rang im Gesamtklassement belegt. Der Portugiese Afonso Eulalio, der am Samstag nach zehn Tagen in Rosa von Vingegaard als Leader abgelöst wurde, fiel vom 2. in den 5. Gesamtrang zurück. (riz/sda)