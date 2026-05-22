Wegen erhöhter Benzinkosten verlangt Hotelplan von Kundinnen und Kunden einen Zuschlag. Bild: www.imago-images.de

Reiseveranstalter Hotelplan verlangt Zuschlag wegen erhöhter Kerosinkosten

Mehr «Schweiz»

Reiseveranstalter Hotelplan hat nach Angaben des «Blick» von Kundinnen und Kunden vor dem Ferienantritt einen Zuschlag wegen erhöhter Kerosinkosten verlangt.

Die definitiven Treibstoffkosten stehen jedoch erst zum Zeitpunkt des Flugs fest, wie Hotelplan-Sprecher Stephan Kurmann der Zeitung bestätigte. Der Zuschlag sei bereits kommuniziert worden, um der Kundschaft «Transparenz und Planungssicherheit zu geben». Zudem verweist der Sprecher auf die geltenden Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen.

«Blick» erhielt den Hinweis von einer Leserin, die via Hotelplan vier Flüge für insgesamt 1752 Franken der Fluggesellschaft Helvetic ab Bern-Belp gebucht haben soll. Mit dem Zuschlag würden die Kosten neu um 296 Franken steigen – also 74 Franken pro Flugticket.

Sie kritisiert den Reiseveranstalter:

«Ich finde es eine Frechheit, dass die mir schon jetzt fast 300 Franken verrechnen, obwohl bis zum Reiseantritt noch fast drei Monate verbleiben.»

Auf Nachfrage der Zeitung verteidigt Hotelplan-Sprecher Stephan Kurmann das Vorgehen: «Solche Zuschläge sind im Charterfluggeschäft vertraglich vorgesehen und können bei aussergewöhnlichen Entwicklungen der Treibstoffkosten notwendig werden.»

Auch Helvetic-Sprecher Simon Benz sagt, dass dies zum normalen Prozedere gehöre. Denn im Rahmen der Charterflüge würden Fixkontingente zu Vorzugskonditionen an verschiedene Reiseveranstalter verkauft. «Dabei ist vertraglich festgehalten, dass entstehende Mehrkosten aufgrund der Treibstoffpreise dem Reiseveranstalter nachbelastet werden.» Dies sei eine gängige Vorgehensweise, so Benz weiter.

Somit bleibt der Leserin nichts weiter übrig, als die Mehrkosten zu bezahlen. Immerhin sagt Hotelplan: «Nach aktuellem Stand sind keine weiteren Zuschläge vorgesehen.» (ome/sda)