sonnig14°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Hotelplan verlangt Flug-Zuschlag wegen erhöhter Kerosinkosten

Zurich, Switzerland, May 19, 2023 HB-AZI Helvetic Airways Embraer E-195-E2 aircraft is taxiing over the apron xkwx zurich switzerland airport international flight aircraft plane travel transportation ...
Wegen erhöhter Benzinkosten verlangt Hotelplan von Kundinnen und Kunden einen Zuschlag.Bild: www.imago-images.de

Reiseveranstalter Hotelplan verlangt Zuschlag wegen erhöhter Kerosinkosten

22.05.2026, 09:5822.05.2026, 09:58

Reiseveranstalter Hotelplan hat nach Angaben des «Blick» von Kundinnen und Kunden vor dem Ferienantritt einen Zuschlag wegen erhöhter Kerosinkosten verlangt.

Die definitiven Treibstoffkosten stehen jedoch erst zum Zeitpunkt des Flugs fest, wie Hotelplan-Sprecher Stephan Kurmann der Zeitung bestätigte. Der Zuschlag sei bereits kommuniziert worden, um der Kundschaft «Transparenz und Planungssicherheit zu geben». Zudem verweist der Sprecher auf die geltenden Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen.

«Blick» erhielt den Hinweis von einer Leserin, die via Hotelplan vier Flüge für insgesamt 1752 Franken der Fluggesellschaft Helvetic ab Bern-Belp gebucht haben soll. Mit dem Zuschlag würden die Kosten neu um 296 Franken steigen – also 74 Franken pro Flugticket.

Sie kritisiert den Reiseveranstalter:

«Ich finde es eine Frechheit, dass die mir schon jetzt fast 300 Franken verrechnen, obwohl bis zum Reiseantritt noch fast drei Monate verbleiben.»

Auf Nachfrage der Zeitung verteidigt Hotelplan-Sprecher Stephan Kurmann das Vorgehen: «Solche Zuschläge sind im Charterfluggeschäft vertraglich vorgesehen und können bei aussergewöhnlichen Entwicklungen der Treibstoffkosten notwendig werden.»

Auch Helvetic-Sprecher Simon Benz sagt, dass dies zum normalen Prozedere gehöre. Denn im Rahmen der Charterflüge würden Fixkontingente zu Vorzugskonditionen an verschiedene Reiseveranstalter verkauft. «Dabei ist vertraglich festgehalten, dass entstehende Mehrkosten aufgrund der Treibstoffpreise dem Reiseveranstalter nachbelastet werden.» Dies sei eine gängige Vorgehensweise, so Benz weiter.

Somit bleibt der Leserin nichts weiter übrig, als die Mehrkosten zu bezahlen. Immerhin sagt Hotelplan: «Nach aktuellem Stand sind keine weiteren Zuschläge vorgesehen.» (ome/sda)

Mehr zum Thema Reisen:

Italien greift durch: Beliebter Ferienort erlässt Fussgänger-Verbot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Von diesen Ländern kommen die meisten Touristen in der Schweiz
1 / 3
Von diesen Ländern kommen die meisten Touristen in der Schweiz

Die meisten Tourist:innen in der Schweiz kommen aus Deutschland.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Leute, die sich auf Reisen selbst finden wollen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wegen Ausweichverkehr: Jetzt will auch Graubünden ein Sanktionierungsmodell wie Birsfelden
Graubünden ist vom Stau und dem damit verbundenen Ausweichverkehr genervt. Dieser droht auch über das anstehende Pfingstwochenende. Bündner Politikerinnen und Politiker von links und rechts schlagen nun ein Sanktionierungsmodell wie in Birsfelden BL vor.
In Birsfelden gilt seit 2025 auf mehreren Quartierstrassen ein Durchfahrtsverbot, um den Ausweichverkehr zu unterbinden. Sie erfolgt automatisiert und Einwohnerinnen und Einwohner sowie das ortsansässige Gewerbe sind davon ausgenommen.
Zur Story