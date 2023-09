Stadt Luzern ist 2400 Jahre älter als bisher angenommen

Diese Funde deuten auf Reste eines oder mehrerer jungsteinzeitlicher Dörfer hin, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Auch belegten sie einmal mehr, dass der Seewasserspiegel in früheren Jahrtausenden deutlich tiefer lag als heute.

2020 waren im Luzerner Seebecken erste Funde gemacht worden, die auf eine Besiedelung des Stadtgebiets zur Bronzezeit um 1000 vor Christus hindeuteten, wie es in der Mitteilung der Staatskanzlei Luzern am Mittwoch hiess. Erneute Untersuchungen zeigten, dass die Siedlung bereits 3400 vor Christus bestand.

Grosses Entsetzen nach SRF-Dokfilm: Der frühere Chocolatier Jürg Läderach soll in seiner evangelikalen Schule Kinder gezüchtigt haben. Wie treffen die Vorwürfe die Schokoladefirma? CH Media besuchte unangemeldet den Firmensitz in Glarus – und erlebte eine Überraschung.

Emsiges Treiben beim «House of Läderach» am Montag kurz vor Mittag. Hier, unweit der Autobahnausfahrt Bilten GL, gehen Besucherinnen und Besucher ein und aus. Sie kommen, wie eine asiatische Reisegruppe, von einer Fabriktour, oder sie kaufen im «Factory Store» ein. Eine junge Frau mit Kinderwagen und vollen Säcken sagt: «Ich habe den Dokfilm gesehen, eine Katastrophe, was der alte Läderach an dieser Schule gemacht hat. Trotzdem habe ich wieder eingekauft, aber mit sehr ungutem Gefühl.»